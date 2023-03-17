У материнской компании Pornhub сменился владелец: руководство инвестора уже интересовалось покупкой ранее

Канадская частная инвестиционная компания Ethical Capital Partners приобрела MindGeek – владельца Pornhub и других сайтов для взрослых. Об этом пишет The Verge.

Сумма сделки не разглашается. При этом известно, что в руководство ECP входят юристы и бывшие инвесторы в каннабис.

MindGeek – это масштабный, но проблемный бренд. Компания владеет одними из самых посещаемых сайтов в Интернете, но ее критикуют за неспособность предотвратить загрузку или просмотр незаконных видео, в частности, содержащих сексуальное насилие над детьми. Эти проблемы достигли пика в 2020 году, когда Visa и Mastercard прекратили обслуживание Pornhub. Это заставило руководство порносайта удалить большинство видео и создать обязательную систему проверки возраста для актеров.

Позже платежные услуги были возобновлены, однако компании продолжили отказывать в доступе к рекламному инструменту TrafficJunky. Калифорнийский суд заявил, что Visa потенциально может быть привлечена к ответственности за помощь MindGeek в монетизации детского порно.

Судебные иски против сайта продолжаются, и он может столкнуться с дальнейшим давлением, ведь американские законодатели хотят пересмотреть законодательство, позволяющее интернет-сервисам не нести ответственность за публикуемый пользователем контент.

Кроме того, генеральный директор и главный операционный директор MindGeek Ферас Антун и Дэвид Тасилло ушли в отставку в середине 2022 года.

Поэтому журналисты считают, что все это создает ряд проблем, выходящих за рамки базовой сложности работы большой веб-платформы в 2023 году.

Однако Ethical Capital Partners заявила, что рассматривает инвестиции в MindGeek как в "интернет-лидера в борьбе с незаконным онлайн-контентом". В компании отметили, что ее партнеры и советники по правоохранительным, юридическим, регулятивным, общественным и финансовым вопросам будут сотрудничать с MindGeek, чтобы платформы были передовыми, в частности, в плане инноваций и доверия и безопасности в Интернете.

Покупка MindGeek интересна и с другой стороны. Как пишут журналисты, руководитель ECP, Рокко Мелиамбро работал директором National Access Cannabis Corporation вместе с Чаком Рифичи, который участвовал в переговорах о покупке Pornhub и других сайтов в 2021 году.

Компания Рифичи Bruinen Investments перед потенциальным соглашением по Pornhub также акцентировала внимание на улучшении этики для сайтов.

Bruinen и Ethical Capital Partners объединяет между собой наличие в составе руководства адвоката по уголовным делам Феди Мансура, бывшего директора отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Канадской королевской конной полиции Дерека Огдена, а также конслуьтанта по коммуникациям Сары Бейн.

Выходит, что одни и те же люди заинтересовались покупкой MindGeek с разницей в два года и через разные компании.