Американская ZenBusiness приобрела украинский конструктор логотипов Logaster

Американская компания-единорог ZenBusiness приобрела 100% украинского разработчика онлайн-конструктора логотипов Logaster. Об этом сообщил соучредитель Logaster Александр Олейник в комментарии Ain.ua.

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Сумма сделки не разглашается, однако издание указывает, что речь может идти о нескольких миллионах долларов. Logaster была продана без опционов, акций и других дополнительных условий. Три соучредителя компании получили суммы в соответствии со своей долей в Logaster.

По словам Олейника, для проведения сделки наняли стороннего консультанта, а также провели проверку и налаживание бизнес-процессов, что заняло несколько месяцев. Команда сделала CRM-систему с "воронкой продаж", собрала образ компании, которой был бы полезен ее сервис (например, доменные регистраторы, сайт-билдеры, хостеры) и начала рассылку с предложением.

Представители Logaster хотели сконтактировать с 1000 компаний. Им удалось связаться с более чем 600 фирмами и благодаря этим переговорам команда смогла приблизительно определить цену и найти покупателя.

"Если бы мы делали это до коронавируса, могли бы спокойно дописать до суммы еще один нолик. Пандемия существенно снизила бюджеты инвесторов", - сказал соучредитель компании.

Основную ценность для ZenBusiness во время сделки составляли высокие SEO-показатели сайта, размер аудитории и количество качественных ссылок. Также целью сделки являлись технологии стартапа и IP, которые будут инкорпорированы в сервисы ZenBusiness.

Покупатель не продлил контракт с сотрудниками Logaster, кроме технического директора (CTO). Однако Олейник отмечает, что почти все бывшие сотрудники уже нашли работу.

Часть средств от продаж Logaster соучредители вложили в акции. На другие деньги планируется запустить бизнес-инкубатор.

Что известно о Logaster

Соучредители Logaster Александр Олейник и Евгений Касинский были владельцами бизнеса по продаже оборудования для интернет-провайдеров, также занимались дизайном сайтов на WordPress. Они поняли, что для дизайна нужно быстро создавать логотипы, поэтому в 2012 году запустили свой онлайн-конструктор лого для бизнеса Logaster.

В течение 2021-2022 годов компания имела 32,5 млн посетителей и 1,35 млн регистраций. Logaster работал на рынках Украины, США, Бразилии, Китая, Мексики, Японии, Германии, Франции, Испании и других стран.

Стартап был прибыльным почти всю историю своего существования, однако из-за пандемии COVID-19 зарплаты разработчиков выросли, что нивелировало прибыль и привело к решению продать бизнес.

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