Петиція про легалізацію порно в Україні зібрала необхідну кількість підписів

Петиція до Президента України про те, щоб легалізувати порно та еротику в Україні, зібрала 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Про це свідчить інформація на сайті електронних петицій.

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Петицію зареєстрували на початку липня. Її автори вважають, що заборона виробництва порнографії не має позитивних сторін, а лише збільшує навантаження на Міністерство внутрішніх справ і сприяє корупції.

"Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку "злочинців", хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину, замість того, щоб дії кібер-поліції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері але і по факту", — йдеться в тексті петиції.

Автори петиції називаються порнографію "мистецтвом" та аргументують свою ідею результатами досліджень психологів, стверджуючи, що "де немає цензури на оголення і секс взагалі не існує сексуальних злочинів".

Зазначимо, що правоохоронні органи регулярно звітують про початок розслідування незаконного поширення порнографії, а також про рішення судів по таких справах. При цьому в соціальних мережах судові рішення про покарання за розповсюдження порнографії викликають суспільний резонанс. Українці критикують правоохоронну систему за витрати сил і грошей на розслідування цих справ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com