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Петиция о легализации порно в Украине собрала необходимое количество подписей
Петиция к Президенту Украины о том, чтобы легализовать порно и эротику в Украине, собрала 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует информация на сайте электронных петиций.
Петицию зарегистрировали в начале июля. Ее авторы считают, что запрет на производство порнографии не имеет положительных сторон, а лишь увеличивает нагрузку на Министерство внутренних дел и способствует коррупции.
"Огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиска "преступников", хотя всем известна философия, что без жертвы не может быть преступления, вместо того чтобы действия кибер-полиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов, вместо того, чтобы выделить средства на украинизацию интернета. Поэтому предлагаю стать правовым государством не только на бумаге, но и по факту", - говорится в тексте петиции.
Авторы петиции называются порнографию "искусством" и аргументируют свою идею результатами исследований психологов, утверждая, что "где нет цензуры на обнажение и секс вообще не существует сексуальных преступлений".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что правоохранительные органы регулярно отчитываются о начале расследования незаконного распространения порнографии, а также о решениях судов по таким делам. При этом в социальных сетях судебные решения о наказаниях за распространение порнографии вызывают общественный резонанс. Украинцы критикуют правоохранительную систему за затраты сил и денег на расследование этих дел.
Источник фото: ua.depositphotos.com