Количество новых дел за порнографию увеличилось в 1,6 раза в 2024 году

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в Украине за первые 5 месяцев 2024 года было зафиксировано 1,6 тысячи дел о порнографии. Если количество дел за детскую порнографию уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то дел за взрослый контент наоборот увеличилось в 1,6 раза. В настоящее время 60% дел о контенте 18+ дошли до суда.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

871 дел открыто в 2024 году

Отмечается, что 871 уголовное производство по ст. 301 УКУ «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» было открыто за первые пять месяцев 2024 года.

Как отмечают аналитики, это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Тогда было зафиксировано 903 таких дела.

Еще 752 дела были открыты в отношении детской порнографии (ст. 301-1).

"Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было открыто 1062 уголовных производства", - подчеркивают в "Опендатабот".

Там уточняют, что в отчетах ГПУ эти две статьи начали разделять с 2022 года.

До суда доходит более половины дел

По данным аналитиков, в суд поступило 60% дел — этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, в текущем году также значительно снизился процент закрытых дел на этапе досудебного следствия.

В 2024 году закрыто только 2% дел (17 производств), тогда как в 2021 году этот показатель составлял 14%.

Напомним, что в мае 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за посылку унизительных сообщений и фото сексуального характера может грозить штраф до 2720 грн.

В тоже время, в 2022 году петиция которой граждане просили президента легализовать порно и эротику в Украине набрала 25 тысяч голосов.