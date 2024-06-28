Нових справ за порнографію побільшало у 1,6 разів у 2024 році

За даними Генеральної прокуратури України, в Україні за перші 5 місяців 2024 року було зафіксовано 1,6 тисяч справ про порнографію. Якщо кількість справ за дитячу порнографію зменшилась у 1,4 рази, порівняно з відповідним періодом минулого року, то справ за дорослий контент навпаки побільшало у 1,6 разів. Наразі 60% справ про контент 18+ дійшли до суду.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

871 справ відкрито у 2024 році

Зазначається, що 871 кримінальне провадження за ст 301 ККУ «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» було відкрито за перші п’ять місяців 2024 року.

Як зауважують аналітики, це майже стільки ж, як за весь минулий рік. Тоді було зафіксовано 903 такі справи.

Ще 752 справи було відкрито стосовно дитячої порнографії (ст. 301-1).

"Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Тоді було відкрито 1062 кримінальні провадження", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там уточнюють, що у звітах ГПУ ці дві статті почали розділяти з 2022 року.

До суду доходить більше половини справ

За даними аналітиків, до суду наразі надійшло 60% справ — цей показник майже не змінився у порівнянні до аналогійного періоду 2023 року.

Крім того, цьогоріч також значно знизився відсоток закритих справ на етапі досудового слідства.

У 2024 році закрито лише 2% справ (17 проваджень), тоді як у 2021 році цей показник складав 14%.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким за надсилання принизливих повідомлень та фото сексуального характеру може загрожувати штраф до 2720 грн.

Натомість ще в 2022 році петиція якою громадяни просили президента легалізувати порно та еротику в Україні набрала 25 тисяч голосів.