Соцмережа X оновила правила щодо публікації порно

У соцмережі Х (колишній Twitter) дозволили ділитися за згодою контентом сексуального характеру, за умови, що він буде позначеним й не буде головним зображенням профілю чи банером.

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Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що соціальна мережа, яка належить бізнесмену Ілону Маску, оновила правила користування, офіційно дозволивши публікувати на платформі контент для дорослих, але із кількома застереженнями.

Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент сексуального характеру, якщо він буде відповідно позначеним. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом.

Зміна правил не є повною несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував із офіційним розміщенням контенту для дорослих.

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження. Ми віримо в автономію дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов’язаний із сексуальністю. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до контенту для дорослих для дітей", – йдеться на сторінці X щодо політики "контенту для дорослих".

Правила щодо насильницького контенту в X також мають подібні застереження, але соціальна мережа застерігає, що вміст не має бути "надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство".

Крім того, платформа продовжує забороняти контент, який явно погрожує або пропагує насильство.

У минулому соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, прямо не забороняла порно, ставши платформою для деяких творців NSFW після запуску Twitter Blue (тепер X Premium), оскільки користувачі могли заохочувати підписників платити за перегляд контенту, подібно до OnlyFans.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.