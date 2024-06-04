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- IT и Телеком
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Соцсеть X обновила правила относительно публикации порно
В соцсети Х (бывший Twitter) разрешили делиться с согласия контентом сексуального характера при условии, что он будет обозначен и не будет главным изображением профиля или баннером.
Об этом сообщает TechCrunch.
Отмечается, что социальная сеть, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, обновила правила использования, официально позволив публиковать на платформе контент для взрослых, но с несколькими оговорками.
Теперь пользователи могут публиковать созданный с согласия контент сексуального характера, если он будет соответственно обозначен. Новые правила распространяются также на видео и изображения, созданные искусственным интеллектом.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Смена правил не является полной неожиданностью, поскольку X под руководством Илона Маска уже экспериментировал с официальным размещением контента для взрослых.
"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, если они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения. Мы верим в автономию взрослых" во взаимодействии и создании контента, который отражает их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанный с сексуальностью. взрослых".
Правила по насильственному контенту в X также имеют подобные оговорки, но социальная сеть предостерегает, что содержимое не должно быть "чрезмерно кровавым или изображать сексуальное насилие".
Кроме того, платформа продолжает запрещать контент, явно угрожающий или пропагандирующий насилие.
В прошлом социальная сеть X, ранее известная как Twitter, прямо не запрещала порно, став платформой для некоторых создателей NSFW после запуска Twitter Blue (теперь X Premium), поскольку пользователи могли поощрять подписчиков платить за просмотр контента, подобно OnlyFans.
После покупки Маском Twitter подешевел на 72%
Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.
23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд . На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть , тогда же на платформе появился новый логотип.
Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но на начало марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.