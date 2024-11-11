В Раду внесли "компромісний" законопроєкт про декриміналізацію порно: за що саме відповідальність залишиться

27 депутатів внесли до Верховної Ради новий законопроєкт щодо декриміналізації порнографії. Документ було зареєстровано 11 листопада під №12191. Наразі його текст на сайті парламенту відсутній.

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В свою чергу, як зазначив у своєму Telegram-каналі головний ініціатор - Ярослав Железняк ("Голос"), нова версія є більш консервативною, але й більш компромісно відносно попередньої.

"Після більше року дискусії з комітетом і робочою групою я радий повідомити про досягнення компромісу. І хоча у нас були й емоційні баталії, радий бачити другим співавтором голову робочої групи Владлена Неклюдова та членів правоохоронного комітету у співавторстві", - прокоментував нардеп.

Железняк уточнив, що йдеться про зміну статті 301 Кримінального кодексу "так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на три-пʼять років".

За його словами, кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди ("порнопомста" та контент, створений за допомогою технологій deep fake), екстремальне порно (насильство, зоо- та некрофілія), а також порно з дітьми й розповсюдження порно серед дітей (за це відповідальність пропонується навіть посилити).

"Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Навіть через це дискусію по статі 302 вирішили перенести на друге читання", - додав нардеп.

Він також наголосив, що ініціативу некоректно називати легалізацією порно, оскільки створення подібного контенту наразі в Україні оподатковується (хоча одночасно і є криміналізованим).

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Железняк та ще 24 депутати подали законопроєкт №9623 щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини, який також передбачав декриміналізацію порно. Однак парламент так його досі й не розглянув.

Зазначимо також, що ще в серпні 2022 року набрала необхідні 25 тисяч голосів електронна петиція, якою громадяни просили президента Володимира Зеленського легалізувати порно та еротику в Україні. Глава держави тоді доручив "опрацювати питання згідно з компетенцією" прем'єр-міністру Денису Шмигалю.