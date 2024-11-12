Cкільки українців заробляють на OnlyFans: озвучено динаміку доходів

В 2020-2022 роках понад 5 тисяч українців отримали біля 123 мільйонів доларів доходу на платформі OnlyFans, що дозволяє ділитися еротичним контентом. Про це повідомив з посиланням на відповідні дані Державної податкової служби депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос").

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"Податкова має дані, наприклад по OnlyFans, щодо надходжень українців за 2020-2022 роки. І в теорії може спокійно нараховувати податки. Для розуміння: мова про більше ніж 5 тисяч осіб, які сукупно за ці роки отримали: 2020 рік - приблизно 8 мільйонів доларів, 2021 рік - вже більше 35 мільйонів, 2022 рік - майже 80 мільйонів доларів доходів. Думаю, тренд по роках зрозумілий", - зазначив він.

Нардеп вчергове обурився тим, що українські громадяни не платять податки з доходів за створення відповідного контенту через наявність кримінальної відповідальності за виготовлення, збут і розповсюдження порнографічної відеопродукції.

"OnlyFans платить сам податки в Україні вже. Але не "актори-українці". Навіть якщо ці люди й хотіли б заплатити податки, це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною. Сподіваюсь, це достатній аргумент для тих, хто ще чомусь вважає, що "не на часі" прибирати цю середньовічну норму", - додав Железняк.

Нагадаємо, що про отримання податковою даних про надходження українцям з OnlyFans повідомив у вересні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заступником якого є Железняк. Керівник комітету, попри кримінальну відповідальність за подібну діяльність, наголошує, що творці платного контенту все рівно мають ще й сплачувати з неї податки.

Скільки заробляє OnlyFans

Сама ж компанія OnlyFans за надання послуг на території України у 2023 році сплатила 1,273 мільйона доларів податків. Втім, загальна сума сплаченого всіма відповідними компаніями ПДВ з цифрових послуг склала минулого року 2,513 мільярда гривень.

Загальні ж доходи британського сервісу в світі, в свою чергу, також є у сотні разів більшими: так, за попередній, 2022-й, рік вони зросли на 16% до 1,1 мільярда доларів, а прибуток до оподаткування - на понад 21% до 525 мільйонів доларів.

Користувачі OnlyFans витратили на сайті протягом 2022 року понад 5,5 мільярда доларів (сервіс отримує 20%, автори - 80%). Натомість кількість творців контенту зросла за той рік на 47% до 3,2 мільйона, а кількість фанів – на 27% до 238,8 мільйона.

За результатами ж 2023 року кількість користувачів сервісу зросла ще приблизно на 28% до 305 мільйонів, а їхні витрати на підписки - на 20% до 6,6 мільярда доларів. Відповідно, заробила платформа 1,3 мільярда, а її чистий прибуток склав 485 мільйонів доларів.

Порно хочуть декриміналізувати

Нагадаємо, що напередодні Железняк та низка інших депутатів внесли до Ради новий законопроєкт щодо декриміналізації порнографії. Станом на 12 листопада текст документу так і не опубліковано. Втім, відомо, що ініціатива передбачає, що кримінальна відповідальність залишиться за низку порушень у цій сфері, зокрема за розповсюдження дитячого порно.

В свою чергу, ще в серпні 2023 року група нардепів на чолі з Железняком подала інший законопроєкт (№9623), який також передбачає декриміналізацію порно. Однак парламент так його досі й не розглянув. Новий документ головний ініціатор назвав більш компромісним, але й більш консервативним: відповідно, він має більше шансів бути прийнятим парламентом.

Зазначимо, що згідно даних, опублікованих напередодні громадською організацією "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), за 2023 і три квартали 2024 року в Україні було обліковано 2223 правопорушень за відповідною статтею 301 Кримінального кодексу, вручено 1997 підозр, 1859 справ направлено до суду (зокрема, 1104 вже в 2024 році, що на 75% більше, ніж в аналогічний період попереднього року). Натомість вироків було винесено лише 148, зокрема тільки 43 в 2024 році.