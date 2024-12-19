Скандал с обысками БЭБ у моделей OnlyFans: какие последствия и когда декриминализируют порно

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) через суд получили доступ к персональным данным украинских моделей сервиса с контентом для взрослых OnlyFans, которые владельцы платформы предоставили по запросу Государственной налоговой службы. Правоохранители начали проводить обыски в рамках этого уголовного дела.

Об этом сообщила юрист компании "Имеете право" Леся Михайленко.

Она напомнила, что в начале осени Государственная налоговая служба вместе с главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым радостно отчитались, что у них есть данные о полученных доходах моделями платформы OnlyFans от британской компании.

Вскоре по всей Украине началась рассылка писем «счастья», где налоговая сообщала моделям о наличии информации об их доходах и требовала уплатить налоги.

В то же время модели обратились к консультантам, которые посоветовали им задекларировать доходы от предыдущих периодов, зарегистрироваться как ФЛП на 3-й группе и уплатить налоги. 70-80% так и сделали: подали декларации, уплатили налоги, подали на регистрацию ФЛП и были уверены, что вопрос решен.

БЭБ проводит обыски

Но, как сообщила Михайленко, на прошлой неделе Бюро экономической безопасности начало приходить с обысками именно к тем, кто заплатил и задекларировал доходы.

Правоохранители ссылаются на решение Шевченковского районного суда города Киева от 20 сентября. Согласно документу, детективы БЭБ 25 июля этого года зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 УК (легализация незаконных доходов).

Как утверждает Михайленко, БЭБ взял у налоговой перечень и теперь работает по списку моделей из OnlyFans, не имеющих никакого отношения к делу от июля 2024 года.

"Судебные решения на обыск основываются на сфабрикованных материалах следствия, где указаны нереальные суммы незадекларированных доходов, а также существующая взаимосвязь с предыдущим делом. При этом ни слова об уплаченных налогах. Применение статьи 209 УК Украины (отмывание средств) аргументируется тем, что вывод средств через систему, которую предоставляет OnlyFans, является отмыванием. А то, что большинство иностранных платформ не позволяет выводить средства на украинские банки, в том числе и на предпринимательские счета – это ничего?", - подчеркивает юрист.

Она отмечает, что сегодня это касается моделей платформы OnlyFans, а завтра – креаторов на YouTube, блоггеров TikTok, продавцов на Etsy, Amazon и других, любого, кто решится решить вопрос с уплатой налогов.

Вмешательство в права и свободы украинцев

Как считает Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии и член Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности, история с моделями OnlyFans будет способствовать процессу декриминализации изготовления и распространения порнографии.

Он отметил, что депутаты обещают до конца января проголосовать соответствующий законопроект и внести изменения в Уголовный кодекс.

Гайдай уточнил, что в случае одобрения законопроекта за изготовление и распространение порнографических материалов перестанут привлекать к уголовной ответственности, если контент не касается детей или животных.

"Но проблема здесь совсем в другом. Детективы подали крайне интересное ходатайство о временном доступе, которое удовлетворил следственный судья. Из публичной версии постановления судьи понятно, что детективы БЭБ получили доступ к данным о всех гражданах Украины и проживающих в Украине, которые имеют аккаунты на платформе OnlyFans и размещают там платный контент", — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что не нашел оправдания потребности досудебного расследования такой степени вмешательства в права и свободы украинцев в тексте решения суда.

Гайдай обращает внимание, что детективы БЭБ сослались в ходатайстве на телеграмм-канал Даниила Гетманцева, который ранее написал, что налоговой получена информация о гражданах Украины — создателях платного контента на OnlyFans, чтобы подтолкнуть их к добровольной детенизации. Также правоохранители пришли в первую очередь к тем, кто уплатил очень существенные суммы налогов и зарегистрировались как ФЛП, чтобы в дальнейшем платить налоги со своих доходов.

"Отдельная показательная мелочь о работе детективов — как посчитали объемы "конвертации" в ходатайстве. Взяли общую сумму 1.8 млн долл. за 2021-23 годы, и умножили ее ровно на 40. Но курс в это время был очень разным, особенно в 2021", – подчеркнул Гайдай.

Он считает, что этой историей украинцы получили очень плохой сигнал от БЭБ, разрушающий доверие к государству.

"Постановление следственного судьи по ходатайству группы детективов по этому делу — это очень плохой прецедент абсолютно непропорционального вмешательства в права и свободы украинцев. Что следующее? Временный доступ к данным, полученным от гугла обо всех его коммерческих клиентах в Украине? Данные о платных подписках?", – констатировал Гайдай.

Депутаты декриминализируют изготовление взрослого контента

Осудил обыски БЭБ и народный депутат Ярослав Железняк.

По его мнению, ненормально одновременно требовать платить налоги за порно и одновременно оставить уголовную ответственность за изготовление.

Железняк надеется, что БЭБ сейчас займется чем-то другим и эта досадная ситуация будет быстро пройдена, а все уплатят налоги и будут дальше заниматься каждый своей работой.

"Мы, депутаты, декриминализируем изготовление взрослого контента. Вроде бы все же для комитета готово. О случаях дальнейших дерзких действий сообщайте ВСК. Реакция будет достаточно быстрая", — отметил Железняк.

Напомним, как сообщил Гетманцев, на сегодняшний день 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода. В частности, было уплачено 59 млн грн НДФЛ и военного сбора.

Недавно украинский контент-мейкер на платформе OnlyFans уплатила более 13,2 млн грн налогов в государственный бюджет после проверки, проведенной Государственной налоговой службой (ГНС) Украины, обрабатывая информацию о доходах украинских граждан из международных источников.

Добавим, что в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.