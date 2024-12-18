350 моделей OnlyFans отчитались об имущественном положении: сколько дохода задекларировали

На сегодняшний день 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что это очень важные деньги для страны во время войны.

"Мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и взнос в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют. В дальнейшем — не совершайте ошибок", — говорится в сообщении главы парламентского комитета

Также Гетманцев отметил, что будет настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации ст.301 в ПД ВР.

Напомним, ранее Гетманцев рассказывал, что платный контент на интернет-платформе OnlyFans, созданный украинцами, стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое каждый год. Пользователи получают деньги, иногда – в значительных размерах. С этих средств необходимо платить налоги, нарушителям грозит штраф.

Недавно украинская контент-мейкер на платформе OnlyFans уплатила более 13,2 млн грн налогов в государственный бюджет после проверки, которую провела Государственная налоговая служба (ГНС) Украины, обрабатывая информацию о доходах украинских граждан из международных источников.

Добавим, что в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.