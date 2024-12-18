350 моделей OnlyFans відзвітувались про майновий стан: скільки доходу задекларували

На сьогоднішній день 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Зокрема, було сплачено 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що це дуже важливі гроші для країни під час війни.

"Ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі - не робіть помилок", - йдеться в повідомленні парламентського комітету.

Також Гетманцев наголосив на тому, що буде наполягати на включенні законопроєкту колег про декриміналізацію ст.301 у ПД ВР.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповідав, що платний контент на інтернет-платформі OnlyFans, створений українцями, стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Користувачі отримують гроші, іноді - у значних розмірах. З цих коштів необхідно сплачувати податки, порушникам загрожує штраф.

Нещодавно українська контент-мейкерка на платформі OnlyFans сплатила понад 13,2 млн грн податків у державний бюджет після перевірки, яку провела Державна податкова служба (ДПС) України, обробляючи інформацію про доходи українських громадян з міжнародних джерел.

Додамо, що в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.