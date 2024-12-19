Скандал з обшуками БЕБ у моделей OnlyFans: якими можуть бути наслідки та чи декриміналізують порно

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд отримали доступ до персональних даних українських моделей сервісу з контентом для дорослих OnlyFans, які власники платформи надали на запит Державної податкової служби. Правоохоронці почали проводити обшуки в межах цієї кримінальної справи.

Про це повідомила юристка компанії "Маєте право" Леся Михайленко.

Вона нагадала, що на початку осені Державна податкова служба разом із головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим "радісно відзвітували", що в них є дані про отримані доходи моделями платформи OnlyFans від британської компанії.

Незабаром по всій Україні почалася розсилка "листів щастя", де податкова повідомляла моделей про наявність інформації щодо їхніх доходів та вимагала сплатити податки.

Натомість моделі звернулися до консультантів, які порадили їм задекларувати доходи від попередніх періодів, зареєструватися як ФОП на 3-й групі та сплатити податки. 70-80% так і зробили: подали декларації, сплатили податки, подали на реєстрацію ФОП й були впевнені, що питання вирішено.

БЕБ проводить обшуки

Але, як повідомила Михайленко, минулого тижня Бюро економічної безпеки почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи.

Правоохоронці посилаються на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 20 вересня. Згідно із документом, детективи БЕБ 25 липня цього року зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 КК (легалізація незаконних доходів).

Як стверджує Михайленко, БЕБ взяв у ДПС перелік і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного відношення до справа від липня 2024 року.

"Судові ухвали на обшук ґрунтуються на сфабрикованих матеріалах слідства, де вказані нереальні суми незадекларованих доходів, а також ніби існуючий взаємозв'язок із попередньою справою. При цьому ні слова про сплачені податки. Застосування статті 209 КК України (відмивання коштів) аргументується тим, що виведення коштів через систему, яку надає OnlyFans, є відмиванням. Серйозно? А те, що більшість іноземних платформ не дозволяє виводити кошти на українські банки, у тому числі й на підприємницькі рахунки – це нічого? І зараз я не лише про OnlyFans", - підкреслює юристка.

Вона наголошує, що сьогодні це стосується моделей платформи OnlyFans, а завтра – креаторів на YouTube, блогерів TikTok, продавців на Etsy, Amazon та інших, будь-кого, хто наважиться вирішити питання зі сплатою податків.

Втручання у права і свободи українців

Як вважає Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії та член Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки, історія з моделями OnlyFans посприяє процесу декриміналізації виготовлення та розповсюдження порнографії.

Він зауважив, що депутати обіцяють до кінця січня проголосувати відповідний законопроєкт та внести зміни до Кримінального кодексу.

Гайдай уточнив, що у разі схвалення законопроєкту, за виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів перестануть притягати до кримінальної відповідальності, якщо контент не стосується дітей чи тварин.

"Але проблема тут зовсім в іншому. Детективи подали вкрай цікаве клопотання про тимчасовий доступ, яке задовольнив слідчий суддя. З публічної версії ухвали судді зрозуміло, що детективи БЕБ отримали доступ до даних про всіх громадян України та тих, хто проживає в Україні, які мають акаунти на платформі OnlyFans та розміщують там платний контент", - підкреслив Гайдай.

Він додав, що не знайшов виправдання потреби досудового розслідування такому ступеню втручання у права і свободи українців у тексті ухвали суду.

Гайдай звертає увагу, що детективи БЕБ послалися у клопотанні на телеграм-канал Данила Гетманцева, який раніше написав, що податковою одержано інформацію щодо громадян України - творців платного контенту на OnlyFans, саме щоб підштовхнути їх до добровільної детінізації. Також правоохоронці прийшли в першу чергу до тих, хто сплатив дуже істотні суми податків і зареєструвалися як ФОП, щоб надалі сплачувати податки зі своїх доходів.

"Окрема показова дрібничка про роботу детективів - як порахували обсяги "конвертації" в клопотанні. Взяли загальну суму 1,8 млн дол. за 2021-23 роки і помножили її рівно на 40. Але ж курс у цей час був дуже різним, особливо у 2021", - підкреслив Гайдай.

Він вважає, що цією історією українці отримали дуже поганий сигнал від БЕБ, який руйнує довіру до держави.

"Ухвала слідчого судді за клопотанням групи детективів у цій справі - це дуже поганий прецедент абсолютно непропорційного втручання у права і свободи українців. Що наступне? Тимчасовий доступ до даних, отриманих від гугла про всіх його комерційних клієнтів в Україні? Дані про платні підписки?" - констатував Гайдай.

Депутати декриміналізують виготовлення дорослого контенту

Засудив обшуки БЕБ і народний депутат Ярослав Железняк.

На його думку, ненормально одночасно вимагати платити податки за порно і так само одночасно залишити кримінальну відповідальність за виготовлення.

Железняк сподівається, що БЕБ зараз займеться чимось іншим і ця прикра ситуація буде швидко пройдена, а всі сплатять податки і будуть далі займатися кожен своєю роботою.

"Ми, депутати, декриміналізуємо виготовлення дорослого контенту. Начебто все же для комітету готово. Про випадки подальших зухвалих дій повідомляйте ТСК (Тимчасова слідча комісія - ред.). Реакція буде достатньо швидка", - зауважив Железняк.

Нагадаємо, як повідомив Гетманцев, на сьогодні 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Зокрема, було сплачено 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Нещодавно українська контент-мейкерка на платформі OnlyFans сплатила понад 13,2 млн грн податків у державний бюджет після перевірки, яку провела Державна податкова служба України, обробляючи інформацію про доходи українських громадян з міжнародних джерел.

Додамо, що в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.