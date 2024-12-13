Податкова нарахувала Instagram-блогеру 70 мільйонів гривень недоїмки, проаналізувавши його діяльність

Державна податкова служба займається відпрацюванням контенту блогерів, що вихваляються рівнем життя у соцмережах і не сплачують податки, на предмет нарахування їм відповідних зобов'язань.

Зокрема, як розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, одному з таких вже нараховано понад 70 мільйонів гривень.

"Держава все бачить і реагує згідно закону. Поясню на кейсі інста-блогера Андрія М. Олександровича, який через свою сторінку в Instagram вчив 68 тисяч підписників як розбагатіти. Правду сказати, на відміну від своїх колег, що, як правило, вчать тому, що не вміють, Андрій зміг добряче, хоч і не у той спосіб, якому вчив підписників, заробити на своїй сторінці", - зазначив нардеп.

Голова профільного парламентського комітету вказав, що зі свого заробітку блогер не сплачував навіть мінімально належні податки, на що звернули увагу в Головному слідчому управлінні Національної поліції.

"Разом з ДПС без особливих труднощів провели перевірку блогера та його кунаків-дроперів, які разом з фігурантом отримували доходи без декларування, донарахувавши їм (увага!) 70,7 мільйона гривень недоїмки. При цьому сума не остаточна, робота триває", - повідомив Гетманцев.

За його оцінкою, рекламування під час війни лакшері-життя без сплати жодної копійки податків свідчить про "неабиякий підприємницький талант та сміливість, що граничить із відбитістю".

Нагадаємо також, що раніше Гетманцев повідомив про сплату 13,2 мільйона гривень податків українською контент-мейкеркою на платформі OnlyFans після перевірки, яку провела ДПС.