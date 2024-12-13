Налоговая начислила Instagram-блогеру 70 миллионов гривен недоимки, проанализировав его деятельность

Государственная налоговая служба занимается отработкой контента блогеров, хвастающихся уровнем жизни в соцсетях и не уплачивающих налоги, на предмет начисления им соответствующих обязательств.

В частности, как рассказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, одному из таких уже начислено более 70 миллионов гривен.

"Государство все видит и реагирует согласно закону. Объясню на кейсе инста-блогера Андрея М. Александровича, который через свою страницу в Instagram учил 68 тысяч подписчиков как разбогатеть. Правду сказать, в отличие от своих коллег, которые, как правило, учат тому, что не умеют, Андрей смог изрядно, хоть и не тем способом, которому учил подписчиков, заработать на своей странице", — отметил нардеп.

Глава профильного парламентского комитета указал, что со своего заработка блогер не платил даже минимально причитающиеся налоги, на что обратили внимание в Главном следственном управлении Национальной полиции.

"Вместе с ГНС без особого труда провели проверку блогера и его кунаков-дроперов, которые вместе с фигурантом получали доходы без декларирования, доначислив им (внимание!) 70,7 миллиона гривен недоимки. При этом сумма не окончательная, работа продолжается", — сообщил Гетманцtd.

По его оценке, рекламирование во время войны лакшерb-жизни без уплаты каких-либо налогов свидетельствует о "незаурядном предпринимательском таланте и смелости, граничащей с отбитостью".

Напомним также, что ранее Гетманцев сообщил об уплате 13,2 миллиона гривен налогов украинской контент-мейкершей на платформе OnlyFans после проверки, проведенной ГНС.