Власник OnlyFans веде переговори про продаж платформи групі інвесторів за близько $8 млрд – Reuters

Власник платформи контенту для дорослих OnlyFans Fenix ​​International Ltd Леонід Радвінський веде переговори про продаж компанії групі інвесторів за близько 8 млрд доларів.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, інформує Delo.ua

Згідно з звітом, поданим британським регуляторам, за рік, що закінчився у листопаді 2023 року, компанія OnlyFans отримала дохід у розмірі $6,6 млрд. Це більше, ніж $375 млн у 2020 році, і це швидке зростання зацікавило інвесторів.

За даними інформаційного агентства, групу інвесторів очолює Forest Road Company з Лос-Анджелеса. Інсайдери повідомили, що Fenix ​​International Ltd з березня також веде переговори з іншими потенційними покупцями. Про решту інвесторів нічого не відомо.

За даними джерел, угода про продаж платформи може бути досягнута протягом наступного тижня чи двох, однак в цьому немає жодної впевненості. Також розглядається також можливість первинного публічного розміщення акцій компанії.

Що відомо про власника OnlyFans?

Єдиним акціонером компанії є бізнесмен Леонід Радвінський, який народився в Одесі. Коли він був дитиною, його сім’я емігрувала до Чикаго. У 2002 році він закінчив Північно-Західний університет і Іллінойсі за спеціальністю "Економіка". Радвінський купив OnlyFans у 2018 році та отримав не менше 1 мільярда доларів дивідендів за останні три роки.

Окрім OnlyFans Радвінський управляє фондом венчурного капіталу Leo у Флориді. У 2022 році він пожертвував 5 мільйонів доларів на допомогу Україні, а також благодійній організації, що займається боротьбою з раком, організації захисту тварин та фонду досліджень шкірних захворювань.

Нагадаємо, цифровий регулятор Великої Британії, оштрафував платформу OnlyFans, на 1 млн фунтів стерлінгів (1,2 млн євро) за ненадання точної відповіді на офіційні запити щодо інформації про заходи щодо обмеження віку на платформі.