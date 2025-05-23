Владелец OnlyFans ведет переговоры о продаже платформы группе инвесторов за около $8 млрд – Reuters

Владелец платформы контента для взрослых OnlyFans Fenix ​​International Ltd. Леонид Радвинский ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов за около 8 млрд долларов.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Delo.ua.

Согласно отчету, представленному британским регуляторам, за год, закончившийся в ноябре 2023 года, компания OnlyFans получила доход в размере $6,6 млрд. Это больше, чем $375 млн в 2020 году, и этот быстрый рост заинтересовал инвесторов.

По данным информационного агентства, группу инвесторов возглавляет Forest Road Company из Лос-Анджелеса. Инсайдеры сообщили, что Fenix ​​International Ltd с марта также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями. Об остальных инвесторах ничего не известно.

По данным источников, соглашение о продаже платформы может быть достигнуто в течение следующей недели или двух, однако в этом нет никакой уверенности. Также рассматривается возможность первичного публичного размещения акций компании.

Что известно о владельце OnlyFans?

Единственным акционером компании является бизнесмен Леонид Радвинский, родившийся в Одессе. Когда он был ребенком, его семья эмигрировала в Чикаго. В 2002 году он окончил Северо-Западный университет и Иллинойсе по специальности "Экономика" . Радвинский купил OnlyFans в 2018 году и получил не менее 1 миллиарда долларов дивидендов за последние три года.

Кроме OnlyFans, Радвинский управляет фондом венчурного капитала Leo во Флориде. В 2022 году он пожертвовал 5 миллионов долларов в помощь Украине, а также благотворительной организации, занимающейся борьбой с раком, организации защиты животных и фонда исследований кожных заболеваний.

Напомним, цифровой регулятор Великобритании, оштрафовавший платформу OnlyFans, на 1 млн фунтов стерлингов (1,2 млн евро) за непредоставление точного ответа на официальные запросы относительно информации о мерах по ограничению возраста на платформе.