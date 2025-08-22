OnlyFans выплатила владельцу с украинскими корнями рекордные дивиденды: сколько получил Радвинский

Леонид Радвинский, владелец популярной платформы для взрослых OnlyFans с украинскими корнями, получил $701 миллион дивидендов. Эта значительная выплата состоялась в преддверии возможной продажи платформы с потенциальной оценкой в 8 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Согласно финансовому отчету материнской компании Fenix International Limited, в которую входит OnlyFans, Радвинский получил 497 миллионов долларов в виде обычных дивидендов, а также дополнительные 204 миллиона долларов. В общей сложности с 2021 года украинско-американский предприниматель получил от платформы около 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, он по-прежнему получал значительные дивиденды: 472 миллиона долларов в 2023 году, 338 миллионов долларов в 2022 году и 284 миллиона долларов в 2021 году.

OnlyFans, известный своей бизнес-моделью, позволяющей авторам монетизировать контент через подписку, резко увеличил свою популярность во время пандемии Covid-19. Компания взимает 20% комиссии по всем транзакциям. Хотя большинство контента на платформе носит откровенный характер, она также привлекает авторов в сферах фитнеса, кулинарии и других.

Согласно последнему финансовому отчету, оборот платежей через платформу за год достиг $7,2 миллиарда, а прибыль до вычета налогов выросла на 4%, достигнув $684 миллионов. Количество аккаунтов авторов возросло до 4,6 млн, а количество фанатов - до 377,5 млн.

Что известно о владельце OnlyFans?

Единственным акционером компании является бизнесмен Леонид Радвинский, родившийся в Одессе в 1982 году. Когда он был ребенком, его семья эмигрировала в Чикаго. Сейчас он живет во Флориде.

В 2002 году он окончил Северо-Западный университет и Иллинойсе по специальности "Экономика". Радвинский приобрел контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у британских основателей сайта Гая и Тима Стокли, основавших его в 2016 году.

Кроме OnlyFans, Радвинский управляет фондом венчурного капитала Leo во Флориде. В 2022 году он пожертвовал 5 миллионов долларов в помощь Украине, а также благотворительной организации, занимающейся борьбой с раком, организации защиты животных и фонда исследований кожных заболеваний.

Напомним, в мае стало известно, что у владельца платформы контента для взрослых OnlyFans Радвинский ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов около 8 млрд долларов.