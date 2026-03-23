Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський, який народився в Одесі

Власник платформи порнографічного контенту OnlyFans Леонід Радвінський — українець за походженням — помер від раку у віці 43 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно помер після тривалої боротьби з раком. Його родина просила про конфіденційність у цей важкий час", — йдеться в заяві самої компанії.

Американський бізнесмен українського походження

Радвінський — уродженець Одеси, до США він переїхав у дитинстві із сім'єю.

У 2002 році він закінчив Північно-Західний університет і Іллінойсі за спеціальністю "Економіка".

У 2018 році він купив контрольний пакет платформи OnlyFans, яка з 2021 року принесла йому близько 1,8 мільярда доларів дивідендів.

У 2025 році Радвінський посів 50-те місце в переліку найбагатших іммігрантів у США за версією видання Forbes. Його статки тоді оцінили у 3,8 млрд доларів.

Окрім OnlyFans Радвінський управляє фондом венчурного капіталу Leo у Флориді. У 2022 році він пожертвував 5 мільйонів доларів на допомогу Україні, а також благодійній організації, що займається боротьбою з раком, організації захисту тварин та фонду досліджень шкірних захворювань.

В останні місяці Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans, оцінюючи компанію приблизно 5,5 мільярда доларів. Станом на лютий переговори, за даними Bloomberg, перебували на ранній стадії.