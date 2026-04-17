Після смерті власника OnlyFans продає частку бізнесу за понад $3 млрд

Платформа OnlyFans після смерті її власника Леоніда Радвінського готується продати міноритарну частку (близько 20%) інвестфонду Architect Capital із оцінкою бізнесу понад три мільярда доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Деталі угоди

За словами джерел видання, OnlyFans веде активні переговори щодо продажу частки менше 20 відсотків фонду Architect Capital із Сан-Франциско.

OnlyFans планує співпрацювати з Architect над розробкою фінансових сервісів для авторів контенту, які часто мають обмежений доступ до традиційних банківських послуг.

Очікується, що угода буде укладена вже у травні. У результаті продажу монетарної частки контроль над OnlyFans залишиться за сімейним трастом, який наразі володіє акціями Радвінського. Трастом керує вдова Радвінського, Кеті, яка займається процесом продажу з моменту хвороби та смерті чоловіка.

Одне з джерел, близьких до переговорів, заявило, що угода забезпечить більшу стабільність бізнесу, який продовжує залишатися надзвичайно прибутковим. Лише минулого року OnlyFans виплатила рекордні 701 мільйон доларів дивідендів.

Компанія оцінювалася у більш ніж 5 мільярдів доларів, коли розглядала можливість продажу контрольного пакета акцій, але рішення продати лише невелику частину бізнесу без контрольного пакета знизило вартість цієї частки.

Смерть власника

Нагадаємо, власник платформи порнографічного контенту OnlyFans Леонід Радвінський — українець за походженням — помер від раку у віці 43 років.

У 2018 році він купив контрольний пакет платформи OnlyFans, яка з 2021 року принесла йому близько 1,8 мільярда доларів дивідендів.

В останні місяці Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans, оцінюючи компанію приблизно 5,5 мільярда доларів. Станом на лютий переговори, за даними Bloomberg, перебували на ранній стадії.