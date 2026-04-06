Цифровий контроль алкоголю та тютюну: як працюватиме "е-Акциз" із 1 листопада

тютюн
З 1 листопада "е-Акциз" стане обов'язковим для всього бізнесу / Unsplash

В Україні завершується підготовка до впровадження електронної акцизної марки, яка має стати обов'язковою для всього бізнесу вже наприкінці року. Нова система покликана перевести обіг підакцизних товарів у прозору цифрову площину, що, за розрахунками Міністерства цифрової трансформації, дозволить повернути до бюджету мільярдні надходження, які наразі втрачаються через "тінь".

Як повідомляє Delo.ua, про деталі реформи в інтерв’ю "Українському Радіо" розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

З 1 листопада 2026 року цифрова марка стане обов’язковою для всіх виробників, імпортерів та продавців.

Як працюватиме цифрова простежуваність

Замість звичних паперових марок на продукцію наноситимуть унікальний код Data Matrix. Система дозволить відстежувати шлях кожної пляшки чи пачки від виробництва або імпорту до кінцевого споживача.

Головні особливості "е-Акцизу":

  • Перевірка через "Дію": кожен покупець зможе відсканувати код у застосунку і миттєво побачити інформацію про товар: найменування, виробника, склад зберігання та поточну торгову точку.
  • Боротьба з контрафактом: будь-яка невідповідність (наприклад, товар зареєстрований для продажу в іншому місті) дозволить споживачу надіслати повідомлення про порушення в податкову прямо через "Дію".
  • Захист від підробок: фейкові коди, які не зв'язані з базою даних ДП "Дія", будуть миттєво виявлятися під час сканування контролюючими органами або покупцями.

Перехідний період та застереження бізнесу

Наразі система працює у тестовому режимі, до якого вже долучилися близько 350 операторів ринку. Проте представники бізнесу висловлюють занепокоєння щодо технічної готовності платформи.

Нагадаємо, компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) під час експертного обговорення заявили, що е-Акциз наразі не готовий до запуску. Бізнес попереджає: у разі технічних збоїв або зупинки роботи системи після 1 листопада втрати державного бюджету можуть сягати близько 500 млн грн щодня.

Автор:
Максим Кольц