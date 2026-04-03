"е-Акциз" не готовий до запуску: втрати бізнесу будуть до 500 млн грн щодня

У разі збоїв або зупинки роботи системи “е-Акциз” втрати державного бюджету можуть сягати близько 500 млн грн щодня. Про це заявили компанії-члени Європейська Бізнес Асоціація під час експертного обговорення готовності системи до запуску.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

Запуск "е-Акцизу" запланований на 1 листопада 2026 року. Водночас, за оцінками бізнесу, система досі не перейшла у фазу стабілізації та не готова до повноцінного функціонального тестування. Постійні технічні доопрацювання ускладнюють підготовку учасників ринку до її впровадження.

На проблемах наголошують представники тютюнового, алкогольного ринків та роздрібної торгівлі. За даними Державна податкова служба України, у системі наразі зареєстровано лише 0,5% роздрібного сегмента, хоча тестування триває вже три місяці.

Бізнес підтримує впровадження "е-Акцизу" та бере участь у тестуванні, надаючи зворотний зв’язок розробникам. Водночас учасники ринку вказують на низку критичних технічних і нормативних проблем, які ставлять під сумнів можливість запуску системи у визначені строки.

Серед ключових технічних ризиків — відсутність стабільної технічної документації. Попри обіцяну фіксацію з 1 січня, бізнес продовжує отримувати нові релізи та зміни, що унеможливлює системну інтеграцію та повноцінне тестування.

Також фіксується неповна інтеграція Єдиного реєстру місць зберігання. Частина об’єктів відсутня або містить некоректні дані, що блокує тестування ключових процесів, зокрема переміщення продукції та обміну електронними акцизними документами.

Окремою проблемою є відсутність повноцінного реєстру виробничого обладнання. Це унеможливлює створення електронних акцизних марок і навіть тестування друку кодів для продукції.

Критичним залишається і стан офлайн-рішення. Хоча закон передбачає можливість роботи до 72 годин у разі збою, технічна документація для такого режиму була надана лише наприкінці лютого і не в повному обсязі. Мобільні версії застосунку досі не готові до використання.

Окрім технічних проблем, бізнес звертає увагу на неврегульованість нормативної бази. Виявлені під час тестування неузгодженості потребують законодавчих змін, однак відповідний законопроєкт досі не поданий. Це створює ризик повторного доопрацювання системи вже після її технічного запуску.

Учасники ринку наголошують, що до 1 листопада система має бути повністю функціональною, стабільною та протестованою, а законодавча база — остаточно врегульованою.

Бізнес-спільнота закликає якнайшвидше завершити розробку системи та забезпечити можливість наскрізного тестування по всьому ланцюгу постачання.

Представники компаній також зазначають, що виробникам необхідно щонайменше 10 місяців повноцінного тестування після стабілізації системи, тоді як до запуску залишається лише шість місяців.

Окремо наголошується на необхідності визначення чіткого алгоритму дій на випадок збоїв у роботі системи, а також перегляду строків переходу з паперових акцизних марок на електронні.

Учасники обговорення погоджуються, що успішний запуск "е-Акцизу" можливий лише за умови тісної координації між державою та бізнесом, а також своєчасного усунення технічних і нормативних бар’єрів.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.  Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко