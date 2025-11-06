Запуск "е-Акцизу" та системи обігу підакцизних товарів хочуть відкласти на 10 місяців

В уряді пропонують перенести терміни впровадження електронної акцизної марки та Електронної системи для контролю за обігом алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет на 1 листопада 2026 року (в новину внесено зміни).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Старт обов’язкового маркування всіх підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет) електронними марками буде відкладено на 10 місяців. Нова дата запровадження: 1 листопада 2026 року (замість 1 січня 2026 року)", – йдеться в повідомленні.

Причини перенесення та механізм змін

Перенесення строків пов’язане з об’єктивною необхідністю:

надати додатковий час для підготовки ринку та ключових операторів до повного переходу на е-акцизну марку;

мінімізувати внутрішні ризики для легального бізнесу та споживачів;

узгодити всі нормативні акти з оновленими датами запуску.

Відповідні зміни до законодавства пропонується врахувати під час другого читання проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році" (реєстраційний №14097).

Що відомо про "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року. Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.