Бізнес закликає відтермінувати запуск "е-Акцизу" до 1 листопада 2026 року

Бізнес-спільнота наголошує на критичній необхідності терміново ухвалити зміни до законодавства, що передбачають відтермінування запуску системи "е-Акциз" до 1 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

Там зауважують, що нинішній стан технічної готовності електронної системи робить її запуск із 1 січня 2026 року неможливим без суттєвих ризиків для легальних операторів ринку. Це означає можливі масштабні збої у роботі бізнесу, відсутність легальної продукції на полицях магазинів, стрімке зростання тіньового сегмента та мільярдні втрати для державного бюджету.

В ЄБА нагадали, що під час зустрічі бізнес-спільноти з першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим досягнуто принципової домовленості про необхідність продовження тестового періоду системи "е-Акциз" до 1 листопада 2026 року із збереженням і перенесенням всіх інших строків, передбачених законодавством.

Відповідні пропозиції вже передані Міністерством цифрової трансформації до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Це рішення підтримується ринком, адже можливість комплексного тестування Електронної системи протягом щонайменше 10 місяців є критично важливою для належної підготовки бізнесу до нової моделі простежуваності підакцизної продукції. Це дозволить операторам ринку адаптувати внутрішні процеси, інтегрувати необхідні ІТ-рішення та перевірити роботу системи на всіх етапах руху підакцизної продукції – від виробника або імпортера до кінцевого споживача", - наголошують в ЄБА.

Тому бізнес закликає парламент підтримати відтермінування запуску "е-Акцизу" та наголошує на важливості ухвалення законодавчих змін до кінця жовтня 2025 року, щоб уникнути кризи на ринку підакцизних товарів, адже йдеться не лише про стабільність легального ринку, а й про збереження мільярдних надходжень до державного бюджету та захист споживачів від неконтрольованої продукції сумнівної якості.

Всі строки згаяли

Запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.

Раніше бізнес обурювався тим, що на сьогодні функціонал електронної системи залишається фрагментарним і далеким від повноцінної готовності до експлуатації.

Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

Народний депутат Данило Гетманцев повідомляв, що отримав від бізнесу листи з обуренням щодо зриву Мінцифрою строків запровадження "е-Акцизу".

"Обурення розділяю. За два роки необхідне програмне забезпечення Мінцифрою так і не розроблене, тестовий період, який мав розпочатися з 1 березня, цього року не розпочався! Напевно, пріоритети надані черговій піар-реформі на кшталт «Побачення в Дії». Бізнес не кричить, — волає про параліч ринку підакцизної продукції з січня 2026 року і вимагає перенесення термінів запровадження реформи", - зауважив Гетманцев.

Навіщо створюють "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

В свою чергу, контролюючі органи зможуть моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення. Влада очікує, що впровадження "е-Акцизу" дозволить зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до бюджету.

Бізнесу ж "е-Акциз" допоможе захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.