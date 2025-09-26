Бизнес призывает отсрочить запуск "е-Акциза"до 1 ноября 2026 года

Бизнес-сообщество отмечает критическую необходимость срочно принять изменения в законодательство, предусматривающие отсрочку запуска системы "е-Акциз" до 1 ноября 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

Там отмечают, что нынешнее состояние технической готовности электронной системы делает ее запуск с 1 января 2026 невозможным без существенных рисков для легальных операторов рынка. Это означает возможные масштабные сбои в работе бизнеса, отсутствие легальной продукции на полках магазинов, стремительный рост теневого сегмента и миллиардные потери для государственного бюджета.

В ЕБА напомнили, что во время встречи бизнес-сообщества с первым вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым достигнута принципиальная договоренность о необходимости продления тестового периода системы "е-Акциз" до 1 ноября 2026 года с сохранением и переносом всех других сроков, предусмотренных законодательством.

Соответствующие предложения уже переданы Министерством цифровой трансформации в Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.

"Это решение поддерживается рынком, ведь возможность комплексного тестирования Электронной системы в течение минимум 10 месяцев является критически важной для надлежащей подготовки бизнеса к новой модели подакцизной продукции. Это позволит операторам рынка адаптировать внутренние процессы, интегрировать необходимые ИТ-решения и проверить работу системы на всех этапах движения подакцизной продукции – от производителя или импортера до конечного потребителя", - подчеркивают ЕБА.

Поэтому бизнес призывает парламент поддержать отсрочку запуска "е-Акциза"и подчеркивает важность принятия законодательных изменений до конца октября 2025 года, чтобы избежать кризиса на рынке подакцизных товаров, ведь речь идет не только о стабильности легального рынка, но и о сохранении миллиардных поступлений в государственный бюджет и защиту потребителей от защиты потребителей.

Все сроки упустили

Введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 года было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года .

Раньше бизнес возмущался тем, что на сегодняшний день функционал электронной системы остается фрагментарным и далеким от полноценной готовности к эксплуатации.

Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщал, что получил от бизнеса письма с возмущением по поводу срыва Минцифрой сроков введения "е-Акциза".

"Возмущение разделяю. За два года необходимое программное обеспечение Минцифрой так и не разработано, тестовый период, который должен был начаться с 1 марта, в этом году не начался! Наверное, приоритеты предоставлены очередной пиар-реформе вроде «Свидание в Дії»", - заметил Гетманцев.

Зачем создают "е-Акциз"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

В свою очередь контролирующие органы смогут мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения. Власти ожидают, что внедрение "е-Акциза"позволит уменьшить долю нелегальных товаров и увеличить поступления в бюджет.

Бизнесу же "е-Акциз" поможет защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту.