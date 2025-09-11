После возмущения бизнеса Федоров просит перенести сроки запуска системы “е-Акциз”: не успели разработать

Система "“е-Акциз”" на финальном этапе разработки, а тестирование ее полного функционала начнется с ноября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров по результатам встречи с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций.

"е-Акциз" вводит прозрачность обращения алкогольной и табачной продукции. Наша команда разработала сложную ИТ-систему, втрое сложнее, чем в странах ЕС. Важно, что все это без привлечения государственных средств — разработку полностью профинансировали доноры", - подчеркнул министр.

Он отметил, что при разработке ведомство столкнулось с рядом вызовов, связанных с приостановкой финансирования USAID, необходимостью поиска нового донора для финансирования, кибератаками и перебоями в работе реестров.

"Сейчас система на финальном этапе разработки, и уже с ноября 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал, а с января 2026-го и приложения для работы с системой в режиме офлайн", - сообщил Федоров.

Он отметил необходимость предоставить бизнесу 10 месяцев тестового периода. За это время рынок сможет качественно овладеть новыми бизнес-процессами, подготовиться к полноценному запуску и полному переходу на электронную систему.

"Наша общая позиция со всеми привлеченными отраслями - продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года и внести это на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады. Это будет справедливое решение, чтобы избежать любых рисков при переходе", - подчеркнул Федоров.

Он пообещал направить официальное письмо на Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и его председателя Даниила Гетманцева с просьбой внести изменения в законодательство и продлить срок тестирования и внедрить систему е-акциза с 1 ноября 2026 года.

Все сроки упустили

Введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 года было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года .

Ранее бизнес возмущался тем, что на сегодняшний день функционал электронной системы остается фрагментарным и далеким от полноценной готовности к эксплуатации.

Правительство должно было еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

Даниил Гетманцев сообщал, что получил от бизнеса письма с возмущением по поводу срыва Минцифрой сроков введения “е-Акциз”.

"Возмущение разделяю. За два года необходимое программное обеспечение Минцифрой так и не разработано, тестовый период, который должен был начаться с 1 марта, в этом году не начался! Наверное, приоритеты предоставлены очередной пиар-реформе вроде «Свидание в Дії»", - заметил Гетманцев.

Он пообещал в ближайшее время этот вопрос поднять на Комитете.

"Но очевидно срыв реформы должен тянуть кадровые выводы. Чиновникам в конце концов нужно учиться отвечать за свою не работу", - подчеркнул нардеп.

Зачем создают “е-Акциз”

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий “е-Акциз”. Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks .

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

В свою очередь контролирующие органы смогут мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения. Власти ожидают, что внедрение "е-Акциза" позволит уменьшить долю нелегальных товаров и увеличить поступления в бюджет.

Бизнесу же "е-Акциз" поможет защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту.