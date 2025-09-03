Гетманцев обвинил Минцифры и Федорова в срыве запуска системы мониторинга азартных игр

Министерство цифровой трансформации, возглавляемое Михаилом Федоровом, сорвало запуск системы мониторинга азартных игр, лишив тем бюджет миллиардов поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, Минцифры вовремя не запустили Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ) азартных игр.

"Несмотря на то, что решение об очередном переносе сроков запуска ГСОМ было принято в декабре 2024 года, несмотря на то, что новый орган с блестящим названием PlayCity образован еще в марте, несмотря на то, что до этого печально известный КРАИЛ блокировал запуск системы по заказу организаторов азартных игр. подчеркнул Гетманцев.

Он пояснил, что это означает, что срок запуска системы, который должен состояться 30 сентября, сорван.

"Сорвано умышленно. В сделку игрушкам, заинтересованным работать в тени. Таким образом, несмотря на все наши усилия, государство и армия продолжат недополучать миллиарды под тихое одобрительное трение ладоней игровиков", - констатирует Гетманцев.

Он убежден, что руководитель PlayCity Геннадий Новиков, до этого получивший печальный опыт работы в КРАИЛ, как и Минцифры, должны понести за этот срыв политическую ответственность.

"Переоценили мы реформаторскую мощность Минцифры и их волю положить конец тени в игрушке. Михаил Федоров с ребятами явно заигрались в недешевый пиар со сменой фоток в Действии, вместо обеспечения прозрачности рынка и противодействия ворам", - подытожил Гетманцев.

О PlayCity

Напомним, 2 июня государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Раньше PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллионов гривен после проведения проверок.