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PlayCity оштрафовало восемь казино на 3,2 миллиона гривен за нарушение закона

казино
8 казино заплатят 3,2 миллиона гривен / Depositphotos

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей (PlayCity) оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

Каждое заведение должно уплатить 400 000 гривен за несвоевременную подачу отчетности, что является нарушением Закона "О государственном регулировании азартных игр".

Регулятор отмечает, что отчетность является обязательным условием ведения легального бизнеса. Каждый оператор должен своевременно подавать информацию о:

  • соответствие лицензионным условиям;
  • финансовое состояние и движение денежных средств;
  • меры по предотвращению и борьбе с игровой зависимостью;
  • другие ключевые показатели, определенные законом.

Штрафы были применены в следующих казино:

  • Golden Bonus
  • WinBoss
  • WinBoss "Игровые автоматы"
  • F1RST
  • Royal Club
  • WIN
  • 4444
  • Party Casino

О PlayCity

Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Автор:
Татьяна Бессараб