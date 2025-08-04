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PlayCity оштрафувало вісім казино на 3,2 мільйона гривень за порушення закону

казино
8 казино заплатять 3,2 мільйона гривень / Depositphotos

Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

Кожен заклад має сплатити 400 000 гривень за несвоєчасну подачу звітності, що є порушенням Закону "Про державне регулювання азартних ігор".

Регулятор наголошує, що звітність є обов’язковою умовою для ведення легального бізнесу. Кожен оператор повинен вчасно подавати інформацію про:

  • відповідність ліцензійним умовам;
  • фінансовий стан і рух коштів;
  • заходи для запобігання та боротьби з ігровою залежністю;
  • інші ключові показники, визначені законом.

Штрафи були застосовані до таких казино:

  • Golden Bonus
  • WinBoss
  • WinBoss "Гральні автомати"
  • F1RST
  • Royal Club
  • WIN
  • 4444
  • Party Casino

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Автор:
Тетяна Бесараб