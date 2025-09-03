Гетманцев звинуватив Мінцифри та Федорова у зриві запуску системи моніторингу азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації, яке очолює Михайло Федоров, зірвало запуск системи моніторингу азартних ігор, позбавивши тим сам бюджет мільярдів надходжень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Мінцифри вчасно не запустило Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор.

"Попри те, що рішення про чергове перенесення строків запуску ДСОМ було прийняте в грудні 2024 року, попри те, що новий орган з блискучою назвою PlayCity утворений ще в березні, попри те, що до цього сумнозвісний КРАІЛ блокував запуск системи на замовлення організаторів азартних ігор 3 роки, тендер на розробку системи оголошений лише вчора", - наголосив Гетманцев.

Він пояснив, що це означає, що строк запуску системи, який мав відбутися 30 вересня, зірвано.

"Зірвано умисно. В угоду ігорщикам, зацікавленим працювати в тіні.Таким чином, попри всі наші зусилля, держава і армія продовжать недоотримувати мільярди під тихе схвальне тертя долонь ігровиків", - констатує Гетманцев.

Він переконаний, що керівник PlayCity Геннадій Новіков, який до цього мав сумний досвід роботи в КРАІЛ, як і Мінцифри, мають понести за цей зрив політичну відповідальність.

"Переоцінили ми реформаторську потужність Мінцифри та їх волю покласти край тіні в ігорці. Михайло Федоров з хлопцями вочевидь загралися в недешевий піар із зміною фоток в "Дії", замість забезпечення прозорості ринку та протидії крадіям", - підсумував Гетманцев.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.