Рекордна конфіскація: бюджет отримав 2,8 млрд грн від російського онлайн-казино Pin-Up

гривні
АРМА забезпечило рекордну спецконфіскацію коштів онлайн-казино PIN-UP

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виконало вирок суду щодо спецконфіскації понад 2,8 млрд грн коштів російського онлайн-казино Pin-Up.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що до Міністерства фінансів України перераховано цінні папери - військові облігації на 2,0 млрд грн для дострокового погашення та зменшення державного боргу.

Також до державного бюджету направлено 825 млн грн, зокрема 217 млн грн доходу, отриманого за час управління арештованими коштами.

В АРМА наголошують, що завдяки спільним діям з Державним бюро розслідувань кошти, арештовані у 2024 році, не лише були збережені, а й працювали на підтримку економіки та Збройних сил України.

Найбільша спецконфіскація в історії

Суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 млрд грн з рахунків російського онлайн-казино Pin-Up, передавши ці кошти в дохід держави.

АРМА з моменту арешту здійснювало управління активами та протидіяло численним спробам їх повернення.

Справа казино Pin-Up

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора відправили на два місяці під варту без права внесення застави. Його підозрюють у відмиванні російських коштів.

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника вже ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою і у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казиноPin-Up. АРМА придбала на ці кошти  військові облігації на підтримку ЗСУ.

Світлана Манько