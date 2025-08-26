Рекордная конфискация: бюджет получил 2,8 млрд грн от российского онлайн-казино Pin-Up

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приговорило суд к спецконфискации более 2,8 млрд грн средств российского онлайн-казино Pin-Up.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что в Министерство финансов Украины перечислены ценные бумаги – военные облигации на 2,0 млрд грн для досрочного погашения и уменьшения государственного долга.

Также в государственный бюджет направлено 825 млн. грн., в том числе 217 млн. грн. дохода, полученного за время управления арестованными средствами.

В АРМА отмечают, что благодаря совместным действиям с Государственным бюро расследований средства, арестованные в 2024 году, были не только сохранены, но и работали в поддержку экономики и Вооруженных сил Украины.

Самая большая спецконфискация в истории

Суд принял решение о специальной конфискации 2,6 млрд грн со счетов российского онлайн-казино Pin-Up, передав эти средства в доход государства.

АРМА с момента ареста осуществляло управление активами и противодействовало многочисленным попыткам их возвращения.

Дело казино Pin-Up

Ранее работники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя уже ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого без права на внесение залога. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-Up и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессорой и в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА и ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино Pin-Up. Арма приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.