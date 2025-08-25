Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более $3,5 млн санкционной компании направят на восстановление Украины: что известно

доллар
Ожидается, что курс доллара к гривне к 2026 году вырастет не существенно. / Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило 3,57 млн долл. санкционной компании "Роял Пэй Юроп" в государственный бюджет.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба АРМА.

Средства на восстановление Украины

АРМА перечислила 3,57 млн долл. санкционной компании "Роял Пэй Юроп" в государственный бюджет.

Деньги будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и использованы для восстановления страны:

  • строительство жилья для пострадавших;
  • восстановление инфраструктуры;
  • развитие медицинских учреждений;
  • строительство защитных сооружений.

Ранее АРМА уже направила свыше 423 миллиона гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от управления арестованными активами ООО "Роял пей Юроп".

Кроме того, в пользу государства взысканы военные облигации на сумму 1,75 млрд грн и 3,43 млн долл. АРМА списала эти средства и направила их на укрепление обороноспособности и поддержку экономики Украины путем приобретения военных облигаций в национальной и иностранной валютах.

Автор:
Ольга Опенько