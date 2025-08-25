Более $3,5 млн санкционной компании направят на восстановление Украины: что известно

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило 3,57 млн долл. санкционной компании "Роял Пэй Юроп" в государственный бюджет.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба АРМА.

Средства на восстановление Украины

АРМА перечислила 3,57 млн долл. санкционной компании "Роял Пэй Юроп" в государственный бюджет.

Деньги будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и использованы для восстановления страны:

строительство жилья для пострадавших;

восстановление инфраструктуры;

развитие медицинских учреждений;

строительство защитных сооружений.

Ранее АРМА уже направила свыше 423 миллиона гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от управления арестованными активами ООО "Роял пей Юроп".

Кроме того, в пользу государства взысканы военные облигации на сумму 1,75 млрд грн и 3,43 млн долл. АРМА списала эти средства и направила их на укрепление обороноспособности и поддержку экономики Украины путем приобретения военных облигаций в национальной и иностранной валютах.