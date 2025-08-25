Понад $3,5 млн санкційної компанії спрямують на відновлення України: що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало 3,57 млн дол. санкційної компанії “Роял Пей Юроп” до державного бюджету.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

Кошти на відновлення України

АРМА перерахувало 3,57 млн дол. санкційної компанії "Роял Пей Юроп" до державного бюджету.

Гроші будуть направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і використані для відновлення країни:

будівництво житла для постраждалих;

відновлення інфраструктури;

розвиток медичних закладів;

зведення захисних споруд.

Раніше АРМА вже спрямувало понад 423 мільйони гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від управління арештованими активами ТОВ "Роял пей Юроп".

Крім того, на користь держави стягнуто військові облігації на суму 1,75 млрд грн та 3,43 млн дол. АРМА списало ці кошти та спрямувало їх на зміцнення обороноздатності та підтримку економіки України шляхом придбання військових облігацій у національній та іноземній валютах.