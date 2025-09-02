Запланована подія 2

В Украине появится система онлайн-мониторинга для игорного бизнеса: PlayCity объявило тендер

Игорный бизнес в Украине станет прозрачнее / Depositphotos

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity объявило тендер на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга сферы азартных игр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

Целью системы является сделать рынок более прозрачным, контролируемым и подотчетным — как для государства, так и для общества.

Ключевые задачи системы:

  • отслеживать финансовые потоки и валовой доход операторов в режиме реального времени;
  • фиксировать информацию по игровому оборудованию — без персональных данных игроков (кроме частных случаев, предусмотренных законом);
  • контролировать общий процент выигрыша игровых автоматов;
  • следить за достоверностью, полнотой и целостностью всей информации о деятельности сферы;
  • автоматически сохранять резервные копии данных.

Кроме того, в Государственную систему онлайн-мониторинга интегрируют реестры в сфере азартных игр. Это позволит верифицировать информацию об организаторах азартных игр в режиме реального времени и обеспечит контроль за актуальностью данных.

Для участия в тендере приглашаются IT-компании с опытом реализации сложных цифровых решений. Ожидается, что система заработает до конца этого года.

О PlayCity

Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Раньше   PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино   на общую сумму 3,2 миллионов гривен после проведения проверок.

Автор:
Татьяна Бессараб