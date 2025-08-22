Запланована подія 2

Дата публикации
Читати українською

Госагентство PlayCity запустило систему треккинга вебсайтов нелегальных онлайн-казино: как работает сервис

казино
PlayCity запустил новый сервис для блокировки нелегальных казино. / Freepik

Украинское государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity запустило новую систему треккинга вебсайтов, которая поможет быстрее и эффективнее выявлять и блокировать нелегальные онлайн-казино.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

"Тысячи казино работают нелегально и цель PlayCity - уничтожить теневой рынок азартных игр, чтобы в Украине работали только легальные компании", - отметили в ведомстве.

Что можно сделать в системе треккинга?

Теперь пользователи смогут:

  • проверить, легально ли работает казино, задав в поиске домен сайта;
  • сообщить PlayCity о нелегальном казино;
  • оставить жалобу на провайдера, не блокирующего доступ к запрещенным сайтам;
  • скачать базу сайтов нелегальных казино — так провайдеры будут скорее блокировать доступ к ним, а общественность получит прозрачную информацию о деятельности

Также система обнаруживает копии онлайн-казино и связанные домены, чтобы нелегалы не смогли обойти ограничения.

Напомним, в июне за две недели работы PlayCity подало на блокировку более 800 нелегальных онлайн-казино . Ранее государство теряло до 10 млрд грн из-за теневого рынка азартных игр. В настоящее время для агентства PlayCity борьба с нелегальными казино является одной из приоритетных задач.

Автор:
Татьяна Ковальчук