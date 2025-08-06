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PlayCity и Meta заблокировали аккаунты блогеров в Instagram, рекламировавших онлайн-казино
Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей (PlayCity) и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов блогеров за рекламу онлайн-казино.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.
Эти блогеры регулярно рекламировали онлайн-казино, что является нарушением закона.
Они публиковали видео с выигрышами и оставляли прямые ссылки на игровые сайты в Stories, за что Meta заблокировала их аккаунты.
Правила для рекламы азартных игр
- Реклама возможна только на исчерпывающем перечне рекламных площадок, в частности в ночном эфире телевидения, на сайтах и приложениях организаторов азартных игр, в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории и т.д.
- Контент должен быть помечен как 21+.
- Рекламировать можно только легальные лицензированные бренды.
- Запрещено показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка, скрытую рекламу брендов и известных людей, кроме спортсменов.
- Минимум 15% сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.
О PlayCity
Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.
Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.
Напомним, ранее PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.