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PlayCity и Meta заблокировали аккаунты блогеров в Instagram, рекламировавших онлайн-казино

казино
Семь Instagram-блоггеров заблокированы за рекламу онлайн-казино / Depositphotos

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей (PlayCity) и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов блогеров за рекламу онлайн-казино.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

Эти блогеры регулярно рекламировали онлайн-казино, что является нарушением закона.

Они публиковали видео с выигрышами и оставляли прямые ссылки на игровые сайты в Stories, за что Meta заблокировала их аккаунты.

Правила для рекламы азартных игр

  • Реклама возможна только на исчерпывающем перечне рекламных площадок, в частности в ночном эфире телевидения, на сайтах и приложениях организаторов азартных игр, в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории и т.д.
  • Контент должен быть помечен как 21+.
  • Рекламировать можно только легальные лицензированные бренды.
  • Запрещено показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка, скрытую рекламу брендов и известных людей, кроме спортсменов.
  • Минимум 15% сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.

О PlayCity

Напомним, 2 июня Государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Напомним, ранее PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.

Автор:
Татьяна Бессараб