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PlayCity та Meta заблокували акаунти блогерів в Instagram, які рекламували онлайн-казино
Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів блогерів за рекламу онлайн-казино.
Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.
Зазначається, що ці блогери регулярно рекламували онлайн-казино, що є порушенням закону.
Вони публікували відео з виграшами та залишали прямі посилання на ігрові сайти в Stories, за що Meta заблокувала їхні акаунти.
Правила для реклами азартних ігор
- Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо.
- Контент має бути позначений як 21+.
- Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди.
- Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів.
- Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.
Про PlayCity
Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.
Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.
Нагадаємо, раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.