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PlayCity та Meta заблокували акаунти блогерів в Instagram, які рекламували онлайн-казино

казино
Сім Instagram-блогерів заблоковано за рекламу онлайн-казино / Depositphotos

Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів блогерів за рекламу онлайн-казино.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

Зазначається, що ці блогери регулярно рекламували онлайн-казино, що є порушенням закону.

Вони публікували відео з виграшами та залишали прямі посилання на ігрові сайти в Stories, за що Meta заблокувала їхні акаунти.

Правила для реклами азартних ігор

  • Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо. 
  • Контент має бути позначений як 21+.
  • Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди. 
  • Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів.
  • Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Нагадаємо, раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.

Автор:
Тетяна Бесараб