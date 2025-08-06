PlayCity та Meta заблокували акаунти блогерів в Instagram, які рекламували онлайн-казино

Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів блогерів за рекламу онлайн-казино.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

Зазначається, що ці блогери регулярно рекламували онлайн-казино, що є порушенням закону.

Вони публікували відео з виграшами та залишали прямі посилання на ігрові сайти в Stories, за що Meta заблокувала їхні акаунти.

Правила для реклами азартних ігор

Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо.

Контент має бути позначений як 21+.

Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди.

Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів.

Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Нагадаємо, раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.