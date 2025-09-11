Після обурення бізнесу Федоров просить перенести строки запуску системи "е-Акциз": не встигли розробити

Система "е-Акциз" на фінальному етапі розробки, а тестування її повного функціоналу розпочнеться з листопада 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі з представниками бізнесу та галузевих асоціацій.

"е-Акциз" запроваджує прозорість обігу алкогольної та тютюнової продукції. Наша команда розробила складну ІТ-систему, втричі складнішу, ніж у країнах ЄС. Важливо, що все це без залучення державних коштів — розробку повністю профінансували донори", — наголосив міністр.

Він зауважив, що під час розробки відомство стикнулося з низкою викликів, пов’язаних із призупинкою фінансування USAID, необхідністю пошуку нового донора для фінансування, кібератаками та перебоями в роботі реєстрів.

"Зараз система на фінальному етапі розробки, і вже з листопада 2025 року бізнес зможе протестувати повний функціонал, а із січня 2026-го — і застосунки для роботи із системою в режимі офлайн", — повідомив Федоров.

Він наголосив на необхідності надати бізнесу 10 місяців тестового періоду. За цей час ринок зможе якісно опанувати нові бізнес-процеси, підготуватися до повноцінного запуску й повного переходу на електронну систему.

"Наша спільна позиція з усіма залученими галузями — продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради. Це буде справедливе рішення, щоб уникнути будь-яких ризиків під час переходу", - підкреслив Федоров.

Він пообіцяв направити офіційний лист на Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики та його голову Данила Гетманцева з проханням внести зміни в законодавство та продовжити термін тестування і впровадити систему "е-Акцизу" з 1 листопада 2026 року.

Всі строки згаяли

Запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.

Раніше бізнес обурювався тим, що на сьогодні функціонал електронної системи залишається фрагментарним і далеким від повноцінної готовності до експлуатації.

Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

Данило Гетманцев повідомляв, що отримав від бізнесу листи з обуренням щодо зриву Мінцифрою строків запровадження "е-Акцизу".

"Обурення розділяю. За два роки необхідне програмне забезпечення Мінцифрою так і не розроблене, тестовий період, який мав розпочатися з 1 березня, цього року не розпочався! Напевно, пріоритети надані черговій піар-реформі на кшталт «Побачення в Дії». Бізнес не кричить, — волає про параліч ринку підакцизної продукції з січня 2026 року і вимагає перенесення термінів запровадження реформи", - зауважив Гетманцев.

Він пообіцяв найближчим часом це питання підняти на Комітеті.

"Але очевидно зрив реформи повинен тягнути кадрові висновки. Урядовцям врешті треба вчитися відповідати за свою не роботу", - наголосив нардеп.

Навіщо створюють "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

В свою чергу, контролюючі органи зможуть моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення. Влада очікує, що впровадження "е-Акцизу" дозволить зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до бюджету.

Бізнесу ж "е-Акциз" допоможе захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.