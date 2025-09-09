Бізнес наполягає на відтермінуванні "е-Акцизу": алкогольний і тютюновий ринок під загрозою

Підприємства тютюнової, алкогольної галузі та роздрібної торгівлі наполегливо закликають уряд та Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запровадження системи “е-Акциз”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

Там нагадують, що запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.Втім станом на сьогодні функціонал електронної системи залишається фрагментарним і далеким від повноцінної готовності до експлуатації.

Чим обурений бізнес

В ЄБА нагадують, що відповідно до чинного законодавства, уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

Однак ще досі не ухвалені усі підзаконні акти, що мають регулювати роботу електронної системи, а розробка програмного забезпечення відбувається із значним запізненням.

"Фактично тестовий режим скорочується до 2 місяців замість визначених законом 10 місяців. Відповідно до наявного в бізнесу графіку від Мінцифри, електронна система буде готова для повноцінного тестування тільки з листопада 2025 року, а офлайн-застосунок, що є її невід’ємним компонентом – лише з 1 січня 2026 року, коли система вже має бути введена в дію", - наголошують в ЄБА.

Там додають, що можливість комплексного тестування електронної системи – не менше 10 місяців – має принципове значення для підготовки бізнесу до нової моделі простежуваності підакцизної продукції. Оператори ринку потребують достатньо часу, щоб адаптувати свої внутрішні процеси, інтегрувати необхідні ІТ-рішення та провести тестування на всіх етапах руху підакцизної продукції – від виробника або імпортера до споживача.

"З початку наступного року компаніям буде заборонено ввозити підакцизну продукцію з паперовою маркою або маркувати нею товари в Україні. В учасників ринку залишається остання можливість замовити паперові марки акцизного податку до 8 жовтня 2025 року (за два місяці до їх отримання), до того ж є ризик, що більшість імпортерів не встигнуть ввезти в Україну продукцію з паперовою маркою, що буде отримана ними в грудні 2025 року", - зауважують в ЄБА.

Зазначається, що бізнес неодноразово озвучував цю проблему під час робочих зустрічей та в публічній комунікації з державними органами, але вона досі лишилась без належного реагування.

"Сумлінний бізнес цілковито підтримує запровадження електронної акцизної марки та поділяє стратегічну мету держави протидіяти тіньовому ринку. Втім наразі інфраструктура для впровадження "е-Акцизу" знаходиться на незадовільній стадії, а запуск без належної підготовки може призвести до масштабних збоїв у роботі компаній, скорочення надходжень до державного бюджету та дестабілізації ринку", - підкреслюють в ЄБА.

Що пропонують?

У зв’язку з технічною неготовністю системи, на думку ЄБА, необхідно до 1 жовтня 2025 року прийняти законодавчі зміни, які передбачають відтермінування запуску "е-Акцизу" та продовження тестового режиму роботи електронної системи щонайменше на 10 місяців (включно з офлайн-застосунком, інтеграцією з РРО/ПРРО та повним циклом обігу продукції).

Якщо бізнес буде позбавлений повноцінного, законодавчо передбаченого, періоду для тестування Електронної системи з моменту готовності всіх її компонентів, це може створити серйозні ризики для ринку підакцизних товарів:

Тимчасова або повна зупинка діяльності легального бізнесу з 1 січня 2026 року, що негативно вплине на ланцюги поставок, а також на стабільність функціонування цілих галузей, пов’язаних з виробництвом, імпортом і продажем алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що налічують десятки тисяч працівників в Україні.

з 1 січня 2026 року, що негативно вплине на ланцюги поставок, а також на стабільність функціонування цілих галузей, пов’язаних з виробництвом, імпортом і продажем алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що налічують десятки тисяч працівників в Україні. Суттєві втрати державного бюджету внаслідок недоотримання надходжень від акцизного податку, ПДВ, імпортного мита та інших обов’язкових платежів. Ці втрати можуть становити мільярди гривень за кожен місяць такої нестабільної роботи ринку.

внаслідок недоотримання надходжень від акцизного податку, ПДВ, імпортного мита та інших обов’язкових платежів. Ці втрати можуть становити такої нестабільної роботи ринку. Вибухове зростання нелегального обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів в умовах дестабілізації легального ринку, що нівелює всі попередні досягнення легального бізнесу у взаємодії з правоохоронними органами щодо мінімізації та подолання незаконного обігу підакцизної продукції.

в умовах дестабілізації легального ринку, що нівелює всі попередні досягнення легального бізнесу у взаємодії з правоохоронними органами щодо мінімізації та подолання незаконного обігу підакцизної продукції. Зникнення імпортної та національної алкогольної і тютюнової продукції з полиць магазинів, внаслідок значних перебоїв в операційній діяльності легального бізнесу (імпортерів, виробників, дистриб’юторів, роздрібних продавців) через недосконалість функціонування Електронної системи з 1 січня 2026 року; збільшення випадків завдання шкоди життю і здоров’ю внаслідок зростання споживання нелегальної підакцизної продукції.

В ЄБА сподіваються, що урядовці та народні депутати звернуть увагу на цю нагальну проблему та спільними зусиллями реалізують вчасне рішення, що дозволить не допустити колапсу на ринку підакцизних товарів.

Зрив реформи повинен тягнути кадрові висновки

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що отримав від бізнесу листи з обуренням щодо зриву Мінцифрою строків запровадження "е-Акцизу".

"Обурення розділяю. За два роки необхідне програмне забезпечення Мінцифрою так і не розроблене, тестовий період, який мав розпочатися з 1 березня, цього року не розпочався! Напевно, пріоритети надані черговій піар-реформі на кшталт «Побачення в Дії». Бізнес не кричить, — волає про параліч ринку підакцизної продукції з січня 2026 року і вимагає перенесення термінів запровадження реформи", - зауважив Гетманцев.

Він пообіцяв найближчим часом це питання підняти на Комітеті.

"Але очевидно зрив реформи повинен тягнути кадрові висновки. Урядовцям врешті треба вчитися відповідати за свою не роботу", - наголосив нардеп.

Навіщо створюють "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

В свою чергу, контролюючі органи зможуть моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення. Влада очікує, що впровадження "е-Акцизу" дозволить зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до бюджету.

Бізнесу ж "е-Акциз" допоможе захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.