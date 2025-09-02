Бізнес закликає переглянути кліматичні цілі України з урахуванням воєнних та економічних реалій

Бізнес наголошує на необхідності перегляду цілей Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ-2), де передбачено скорочення викидів парникових газів у 2035 році на 68–73% від рівня 1990 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що частково врахували пропозиції бізнесу щодо передбачення періодичного перегляду цілей НВВ-2. Разом з цим, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства пропонує скорочення викидів парникових газів у 2035 році на 68–73% від рівня 1990 року.

В ЄБА підкреслюють, що формування кліматичних цілей має враховувати наслідки війни, адже значна частина підприємств зруйнована або зупинила діяльність, і основне навантаження покладається на ті компанії, які продовжують функціонувати.

"З огляду на це бізнес наголошує: кліматичні зобов’язання повинні бути реалістичними та здійсненними, аби не створювати надмірного тиску та не посилювати втрату конкурентоспроможності українських виробників. Адже декарбонізація української економіки та досягнення кліматичних цілей не можуть здійснюватися за рахунок деіндустріалізації та скорочення економіки. Реалізація кліматичної політики має забезпечувати екологічну трансформацію в поєднанні зі збереженням та розвитком економічної активності", - йдеться у повідомленні ЄБА.

Саме тому бізнес-спільнота звернулася до уряду із проханням переглянути кліматичні зобов’язання України у бік їх адаптації до воєнних та економічних умов, аби вони залишалися реалістичними, досяжними та справедливими для бізнесу.

Кліматичні цілі України

В Україні розробили Національний план з енергетики та клімату до 2030 року.

Він був затверджений у червні 2024 року та є основним документом для досягнення кліматичної нейтральності, енергетичної безпеки та інтеграції України в Європейський зелений курс.

Він охоплює п’ять ключових напрямів:

декарбонізацію;

енергоефективність;

енергетичну безпеку;

інтеграцію ринків;

розвиток інновацій.

Україна вже досягла понад 75%запланованого скорочення викидів парникових газів, а частка відновлюваної електроенергії сягнула 17,3%.

Також Міністерство економіки розпочало роботу над “Зеленою платформою” — цифровим каталогом програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних і державних підприємств та територіальних громад.

Раніше Міністерство економіки та Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) підписали тристоронній меморандум про стратегічну співпрацю. У межах партнерства сторони зосередяться на декарбонізації економіки, моделюванні реформ, розробці спільних проєктів та залученні інвестицій для підтримки зеленої трансформації та сталого розвитку України.