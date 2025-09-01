Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Готівковий курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна підписала угоду про відкрите море: що у ній

Олексій Соболев
Олексій Соболев у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку підписав Угоду про відкрите море

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев підписав Угоду про відкрите море (BBNJ Agreement). Відтепер Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зауважив Соболев, ця угода – це  черговий важливий крок до європейського майбутнього України.

"Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону», – наголосив міністр.

Що в угоді

За даними Мінекономіки, підписання Угоди про відкрите море:

  • підтверджує проєвропейський курс України;
  • сприяє досягненню цілей Конвенції про охорону біологічного різноманіття, яка передбачає збереження 30% територій і океанів до 2030 року;
  • узгоджується з Паризькою кліматичною угодою в частині обговорення Blue Carbon – вуглецю, що поглинається морськими екосистемами.
  • дозволяє впливати на глобальні рішення з охорони морського середовища;
  • відкриває нові можливості для науки та різних галузей економіки;
  • приверне увагу світу до негативного впливу, який чинить Росія на довкілля Криму та Чорного моря.

Зазначається, що протягом 120 днів, з моменту підписання, усі країни мають завершити процес ратифікації, після чого документ набирає чинності. Наразі Угоду підписали вже 140 країн, з яких 54 підписанти ратифікували її у своїх національних юрисдикціях.

Угода про відкрите море була ухвалена у 2023 році та є третьою імплементаційною угодою в межах Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Її мета — створити єдині глобальні правила охорони біорізноманіття на території, що охоплює дві третини Світового океану. Угода передбачає:

  • створення морських природоохоронних територій,
  • впровадження механізму оцінки впливу на довкілля,
  • справедливий доступ до генетичних ресурсів океану,
  • розвиток наукових досліджень і передачу технологій.

Раніше Міністерство економіки та Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) підписали тристоронній меморандум про стратегічну співпрацю. У межах партнерства сторони зосередяться на декарбонізації економіки, моделюванні реформ, розробці спільних проєктів та залученні інвестицій для підтримки зеленої трансформації та сталого розвитку України.

Автор:
Світлана Манько