Україна підписала угоду про відкрите море: що у ній

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев підписав Угоду про відкрите море (BBNJ Agreement). Відтепер Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зауважив Соболев, ця угода – це черговий важливий крок до європейського майбутнього України.

"Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону», – наголосив міністр.

Що в угоді

За даними Мінекономіки, підписання Угоди про відкрите море:

підтверджує проєвропейський курс України;

сприяє досягненню цілей Конвенції про охорону біологічного різноманіття, яка передбачає збереження 30% територій і океанів до 2030 року;

узгоджується з Паризькою кліматичною угодою в частині обговорення Blue Carbon – вуглецю, що поглинається морськими екосистемами.

дозволяє впливати на глобальні рішення з охорони морського середовища;

відкриває нові можливості для науки та різних галузей економіки;

приверне увагу світу до негативного впливу, який чинить Росія на довкілля Криму та Чорного моря.

Зазначається, що протягом 120 днів, з моменту підписання, усі країни мають завершити процес ратифікації, після чого документ набирає чинності. Наразі Угоду підписали вже 140 країн, з яких 54 підписанти ратифікували її у своїх національних юрисдикціях.

Угода про відкрите море була ухвалена у 2023 році та є третьою імплементаційною угодою в межах Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Її мета — створити єдині глобальні правила охорони біорізноманіття на території, що охоплює дві третини Світового океану. Угода передбачає:

створення морських природоохоронних територій,

впровадження механізму оцінки впливу на довкілля,

справедливий доступ до генетичних ресурсів океану,

розвиток наукових досліджень і передачу технологій.

Раніше Міністерство економіки та Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) підписали тристоронній меморандум про стратегічну співпрацю. У межах партнерства сторони зосередяться на декарбонізації економіки, моделюванні реформ, розробці спільних проєктів та залученні інвестицій для підтримки зеленої трансформації та сталого розвитку України.