Украина подписала соглашение об открытом море: что в нем

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подписал Соглашение об открытом море (BBNJ Agreement). Теперь Украина стала участницей нового международного механизма защиты океанических экосистем и устойчивого использования морских ресурсов в международных водах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как отметил Соболев, это соглашение – это очередной важный шаг к европейскому будущему Украины.

"Мы подтверждаем, что вопрос сохранения океанов и морей является частью нашей европейской и мировой экологической интеграции. Наше расположение на Черном и Азовском морях делает вопросы морской безопасности и защиты экосистем стратегическими для страны и региона», – подчеркнул министр .

Что в соглашении

По данным Минэкономики, подписание Соглашения об открытом море:

подтверждает проевропейский курс Украины;

способствует достижению целей Конвенции об охране биологического разнообразия, которая предусматривает сохранение 30% территорий и океанов к 2030 году;

согласовывается с Парижским климатическим соглашением в части обсуждения Blue Carbon – углерода, поглощаемого морскими экосистемами.

позволяет влиять на глобальные решения по охране морской среды;

открывает новые возможности для науки и разных отраслей экономики;

привлечет внимание мира к негативному влиянию, которое оказывает Россия на окружающую среду Крыма и Черного моря.

Отмечается, что в течение 120 дней с момента подписания все страны должны завершить процесс ратификации, после чего документ вступает в силу. Соглашение подписали уже 140 стран, из которых 54 подписанта ратифицировали ее в своих национальных юрисдикциях.

Соглашение об открытом море было принято в 2023 году и является третьим имплементационным соглашением в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Ее цель – создать единые глобальные правила охраны биоразнообразия на территории, охватывающей две трети Мирового океана. Соглашение предусматривает:

создание морских природоохранных территорий,

внедрение механизма оценки воздействия на окружающую среду,

справедливый доступ к генетическим ресурсам океана,

развитие научных исследований и передачи технологий.

Ранее Министерство экономики и Стокгольмский институт окружающей среды подписали трехсторонний меморандум о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны сосредоточятся на декарбонизации экономики, моделировании реформ, разработке совместных проектов и привлечении инвестиций для поддержки зеленой трансформации и устойчивого развития Украины.