В Украине перенесли запуск "е-Акциза" и системы оборота подакцизных товаров

В Украине переносятся сроки внедрения электронной акцизной марки и электронной системы для контроля за оборотом алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, старт обязательной маркировки всех указанных подакцизных товаров электронными марками будет отложен на 10 месяцев. Новая дата введения системы – 1 ноября 2026 года, вместо ранее запланированной даты 1 января 2026 года.

Причины переноса и механизм изменений

Перенос сроков связан с объективной необходимостью:

  • Предоставить дополнительное время для подготовки рынка и ключевых операторов для полного перехода на е-акцизную марку.
  • Минимизировать внутренние опасности для легального бизнеса и потребителей.
  • Согласовать все нормативные акты с обновленными датами запуска.

Соответствующие изменения в законодательство предлагается учесть при втором чтении проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году" (регистрационный № 14097).

Что известно об "е-Акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб