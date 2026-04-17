Понад 238 тисяч електронних ключів видала податкова за перший квартал

За перший квартал поточного року Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ДПС надав послуги 86 тис. платників, видавши безкоштовно 238,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Статистика розподілу користувачів наступна:

фізичні особи — 46,2 тис. громадян отримали 94,6 тис. сертифікатів;

юридичні особи — 39,9 тис. організацій отримали 143,8 тис. сертифікатів.

Сервісом повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 36,4 тис. осіб, що дозволило згенерувати 115 тис. нових документів без відвідування податкових органів. За весь період роботи сервісу видано понад 15,7 млн сертифікатів.

Для отримання електронного підпису встановлено чотири етапи:

ознайомлення з правилами на сайті податкової у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг";

підготовка документів згідно з переліком;

візит до пункту реєстрації з оригіналами документів або ідентифікація через смартфон за допомогою функції "Шеринг" у застосунку "Дія" (версія 2.0+);

наявність носія інформації (захищений носій або флеш-накопичувач) для запису ключа.

Дистанційне оновлення доступне за умови, що реєстраційні дані користувача не змінювалися, термін дії поточного ключа не закінчився і власник знає пароль. Ця послуга не надається для сертифікатів, сформованих за алгоритмами RSA чи ECDSA, або якщо ключ зберігається у "Хмарному сховищі" КНЕДП ДПС.

Що таке КЕП?

Електронний підпис (КЕП) є обов’язковим для подання звітності в електронному вигляді, роботи з порталом "Дія" та використання електронного кабінету платника податків. Згідно з чинним законодавством України, кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Нагадаємо, станом на початок березня 61 тисяча українців скористалася послугами податкової для отримання безкоштовних електронних ключів, при цьому фізичні особи випередили бізнес за кількістю звернень. За цей період безоплатно сформовано майже 166 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.