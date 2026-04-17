Более 238 тысяч электронных ключей выдала налоговая за первый квартал

За первый квартал текущего года Квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг ГНС предоставил услуги 86 тыс. плательщиков, выдав бесплатно 238,3 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Статистика распределения пользователей следующая:

физические лица - 46,2 тыс. граждан получили 94,6 тыс. сертификатов;

юридические лица - 39,9 тыс. организаций получили 143,8 тыс. сертификатов.

Сервисом повторного формирования сертификатов по электронному запросу воспользовались 36,4 тыс. человек, что позволило сгенерировать 115 тыс. новых документов без посещения налоговых органов. За весь период работы сервиса выдано более 15,7 млн. сертификатов.

Для получения электронной подписи установлено четыре этапа:

ознакомление с правилами на сайте налоговой в разделе "Получение квалифицированных электронных доверительных услуг";

подготовка документов согласно перечню;

визит в пункт регистрации с оригиналами документов или идентификацию через смартфон с помощью функции "Шеринг" в приложении "Дія" (версия 2.0+);

наличие носителя информации (защищенный носитель или флэш-накопитель) для записи ключа.

Дистанционное обновление доступно при условии, что регистрационные данные пользователя не изменялись, срок действия текущего ключа не истек и владелец знает пароль. Эта услуга не предоставляется для сертификатов, сформированных по алгоритмам RSA или ECDSA, или если ключ хранится в "Облачном хранилище" КНЕДП ДПС.

Что такое КЭП?

Электронная подпись (КЭП) обязательна для представления отчетности в электронном виде, работы с порталом "Действие" и использования электронного кабинета налогоплательщика. Согласно действующему законодательству Украины, квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.

Напомним, на начало марта 61 тысяча украинцев воспользовалась услугами налоговой для получения бесплатных электронных ключей, при этом физические лица опередили бизнес по количеству обращений. За этот период бесплатно сформировано почти 166 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.