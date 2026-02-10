Новый стандарт защиты "Купина": КЭП будут создаваться по усиленному алгоритму

С 10 февраля 2026 Украина начинает переход на новый стандарт криптографической защиты "Купина". Новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут создаваться по усиленному алгоритму, что обеспечивает более высокий уровень защиты цифровых данных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Это как обновить замок в дверях на более надежный – снаружи ничего не меняется, но сломать его становится сложнее", – пояснили в ведомстве.

Что нужно знать?

Внедрение нового стандарта не изменяет визуальный процесс подписания документов для пользователя, однако технически делает цифровую защиту более надежной и адаптированной к вызовам безопасности на ближайшие годы.

Как отметили в министерстве, все ключи КЭП, изданные до 10 февраля 2026 года, продолжают работать без ограничений. Пользователи не должны заменять их до истечения срока действия сертификата. Старые алгоритмы будут оставаться активными для проверки подписей на ранее созданных документах. Это обеспечивает непрерывность документооборота.

Процесс перехода обязателен для всех поставщиков электронных доверительных услуг. Полный переход к использованию стандарта "Купина" должен быть завершен до 1 июля 2026 года.

"Переход на "Купину" - это часть системной работы Минцифры над киберустойчивостью страны. Мы внедряем лучшие практики, чтобы цифровые сервисы оставались простором доверия", - отметили в ведомстве.

Напомним, Минцифры разрабатывает "цифровой дашборд" государства . Это позволит властям мгновенно замечать проблемы и реагировать на них, а гражданам легко контролировать эффективность государственных органов.