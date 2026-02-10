Новий стандарт захисту "Купина": КЕП створюватимуть за посиленим алгоритмом

З 10 лютого 2026 року Україна розпочинає перехід на новий стандарт криптографічного захисту "Купина". Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуться за посиленим алгоритмом, що забезпечує вищий рівень захисту цифрових даних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Це як оновити замок у дверях на більш надійний — зовні нічого не змінюється, але зламати його стає складніше", — пояснили у відомстві.

Що потрібно знати?

Впровадження нового стандарту не змінює візуальний процес підписання документів для користувача, проте технічно робить цифровий захист надійнішим та адаптованим до викликів безпеки на найближчі роки.

Як наголосили у міністерстві, усі ключі КЕП, які були видані до 10 лютого 2026 року, продовжують працювати без обмежень. Користувачам не потрібно замінювати їх до завершення терміну дії сертифіката. Старі алгоритми залишатимуться активними для перевірки підписів на документах, створених раніше. Це забезпечує безперервність документообігу.

Процес переходу є обов'язковим для всіх надавачів електронних довірчих послуг. Повний перехід до використання стандарту "Купина" має бути завершений до 1 липня 2026 року.

"Перехід на "Купину" — це частина системної роботи Мінцифри над кіберстійкістю країни. Ми впроваджуємо найкращі практики, щоб цифрові сервіси залишалися простором довіри", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Мінцифри розробляє "цифровий дашборд" держави. Це дозволить владі миттєво помічати проблеми та реагувати на них, а громадянам — легко контролювати ефективність державних органів.