Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий стандарт захисту "Купина": КЕП створюватимуть за посиленим алгоритмом

ноутбук, жінка
Україна переходить на новий стандарт криптографічного захисту. / Freepik

З 10 лютого 2026 року Україна розпочинає перехід на новий стандарт криптографічного захисту "Купина". Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуться за посиленим алгоритмом, що забезпечує вищий рівень захисту цифрових даних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Це як оновити замок у дверях на більш надійний — зовні нічого не змінюється, але зламати його стає складніше", — пояснили у відомстві.

Що потрібно знати?

Впровадження нового стандарту не змінює візуальний процес підписання документів для користувача, проте технічно робить цифровий захист надійнішим та адаптованим до викликів безпеки на найближчі роки.

Як наголосили у міністерстві, усі ключі КЕП, які були видані до 10 лютого 2026 року, продовжують працювати без обмежень. Користувачам не потрібно замінювати їх до завершення терміну дії сертифіката. Старі алгоритми залишатимуться активними для перевірки підписів на документах, створених раніше. Це забезпечує безперервність документообігу.

Процес переходу є обов'язковим для всіх надавачів електронних довірчих послуг. Повний перехід до використання стандарту "Купина" має бути завершений до 1 липня 2026 року.

"Перехід на "Купину" — це частина системної роботи Мінцифри над кіберстійкістю країни. Ми впроваджуємо найкращі практики, щоб цифрові сервіси залишалися простором довіри", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Мінцифри розробляє "цифровий дашборд" держави. Це дозволить владі миттєво помічати проблеми та реагувати на них, а громадянам — легко контролювати ефективність державних органів.

Автор:
Тетяна Ковальчук