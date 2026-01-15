Запланована подія 2

Кінець епохи паперових звітів: Мінцифри розробляє " цифровий дашборд" держави

ноутбук, цифровізація
Мінцифри розробляє " цифровий дашборд" держави. / Freepik

Україна змінює підхід до управління: стоси паперових звітів замінять цифрові дані. Уряд ухвалив ключову постанову для запуску системи, яка відображатиме реальний стан справ у країні в режимі реального часу. Це дозволить владі миттєво помічати проблеми та реагувати на них, а громадянам — легко контролювати ефективність державних органів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Чому це важливо?

Раніше інформація про розвиток країни була розкидана по різних відомствах, що заважало бачити повну картину. Тепер дані об’єднають і цифровізують. Це дозволить ухвалювати рішення на основі перевірених фактів, а не припущень. Нова система функціонуватиме як "цифровий дашборд" із двома різними рівнями доступу.

Система автоматично збиратиме дані з різних реєстрів. Це дасть змогу держслужбовцям:

  • бачити динаміку змін у країні щохвилини; 
  • планувати державні заходи на основі реальних цифр; 
  • оперативно реагувати на виклики, що критично важливо в умовах воєнного стану.

Що зміниться для громадян?

У майбутньому кожен українець зможе зайти на публічний ресурс і побачити аналітику про стан справ у державі. Вся інформація буде подана у вигляді зрозумілих графіків та діаграм. Кожен зможе особисто переконатися, наскільки ефективно працює той чи інший держорган і які результати приносять ухвалені рішення.

Етапи впровадження

Запуск відбуватиметься поступово:

  1. Налагодження внутрішньої частини для держслужбовців. Це необхідно для якісної оцінки державних політик. 
  2. Відкриття публічних дашбордів для всіх громадян.

"Цифровізація — це не лише про послуги в смартфоні, а й про якісно новий рівень управління державою", — зазначили у Мінцифрі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Міністерство економіки України презентувало перший публічний аналітичний дашборд платформи "Пульс" — інструменту зворотного зв’язку між бізнесом і владою.

Автор:
Тетяна Ковальчук